Επεισόδια εκτυλίχθηκαν πριν από λίγη ώρα, λόγω της πρωτοβουλίας των αστυνομικών να απαντήσουν με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης, στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο.

Η ένταση ήταν παραπάνω από εμφανής ενώ η απόφαση αποκλεισμού του αεροδρομίου ελήφθη σήμερα (8/12) από τους αγρότες, κατά τη διάρκεια συνέλευσης που είχαν νωρίς το πρωί.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι δεν θα κάνουν βήμα πίσω και θα συνεχίσουν να διεκδικούν τα αιτήματά τους.

Νωρίτερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι σε όλη την Κρήτη, με δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά οχήματα είχαν φτάσει από νωρίς σήμερα (8/12)το μεσημέρι, στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η συγκέντρωση αποτέλεσε το σημείο αφετηρίας για τη μηχανοκίνητη πορεία κατά την διάρκεια της οποίας ελήφθη η απόφαση για επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης».

Ήδη από τις 12:00 είχαν συρρεύσει στο χώρο εκατοντάδες οχήματα, πολλά από τα οποία έφεραν μαύρες και ελληνικές σημαίες, καθώς και πανό με μηνύματα διαμαρτυρίας. Η παρουσία αγροτών από το Ηράκλειο, το Λασίθι αλλά και το Ρέθυμνο, ανέδειξε το δυναμικό χαρακτήρα της κινητοποίησης.

Κυκλοφοριακό χάος και απρόβλεπτες αναστροφές λόγω του πλήθους των οχημάτων

Σημαντικά προβλήματα δημιουργήθηκαν στην κυκλοφορία των οχημάτων, με πολλούς οδηγούς να εγκλωβίζονται στους γύρω δρόμους.

Αρκετοί αναγκάστηκαν υπό την καθοδήγηση των αγροτών, να κάνουν αναστροφή πάνω στη νησίδα, περνώντας ακόμη και ανάμεσα από φοίνικες για να καταφέρουν να «απεγκλωβιστούν». Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της αναστάτωσης αλλά και την αποφασιστικότητα των αγροτών να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους.