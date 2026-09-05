Συναγερμός σήμανε στις Λιμενικές Αρχές της Κρήτης το βράδυ της Παρασκευής καθώς τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε λέμβο επέβαιναν περίπου 50 μετανάστες που βρέθηκαν σε δυσχερή θέση.

Το Λιμενικό Σώμα ανέφερε πως η λέμβος στην οποία επέβαιναν εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, σε απόσταση περίπου 13,5 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.