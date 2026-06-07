Δύο ακόμη επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, στις οποίες διασώθηκαν 61 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους.

Οι επιχειρήσεις εξελίχθηκαν υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η πρώτη περίπτωση αφορούσε μια λέμβο στην οποία επέβαιναν 34 άνθρωποι. Το σκάφος εντοπίστηκε αρχικά από εναέριο μέσο της FRONTEX, σε απόσταση 30 ναυτικών μιλίων νοτιονοτιοδυτικά της Γαύδου.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από το λιμενικό σώμα και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.

Εκ νέου συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό όταν ένα δεύτερο εναέριο μέσο της FRONTEX εντόπισε μια ακόμη λέμβο, στην οποία επέβαιναν 27 μετανάστες αυτή τη φορά στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης από σκάφος της FRONTEX.

Οι αρμόδιες λιμενικές και αστυνομικές αρχές προχωρούν ήδη στις προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης των διασωθέντων.