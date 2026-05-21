Επιχείρηση «μαμούθ» της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Πέμπτης (21/05) στην Κρήτη με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών και την κατοχή όπλων.

Πάνω από 200 αστυνομικοί συμμετέχουν αυτή την ώρα στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Ζωνιανά, στο Καλό Χωριό του Δήμου Χερσονήσου, στο Μαλεβίζι και σε πολλές ακόμη περιοχές της Κρήτης στους νομούς του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 22 έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια και στους τρεις νομούς της Κρήτης. Σημειώνεται ακόμη πως στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου έχουν μεταφερθεί αυτοκίνητα και μηχανές, ενώ μεταξύ των προσαχθέντων είναι και νεαρά άτομα.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Πρόκειται για μια σύνθετη και πολυεπίπεδη έρευνα λόγω του πλήθους των «στόχων» και την αδήριτης ανάγκης να διεξαχθούν ταυτόχρονες έρευνες σε πολλούς υπόπτους.

Σύμφωνα με πηγές, η επιχείρηση αυτή δουλευόταν εδώ και μήνες με τους βασικούς κατηγορούμενους να είναι δύο εγκληματικές ομάδες – οικογένειες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους.

Η συγκεκριμένη υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε επίπεδο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών των τελευταίων μηνών, προέκυψαν και διάλογοι από κάτοικο των Ζωνιανών για τα ζώα που δήλωνε η σύζυγός του.

Την εποπτεία και τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει η Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης, ΟΠΚΕ και των ΤΑΕ Μυλοποτάμου, Μεσσαράς και Ηρακλείου.

