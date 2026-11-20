Το κλάμα ενός σκύλου που είχε παγιδευτεί ανάμεσα σε κυβόλιθους στο Λιμάνι Χερσονήσου κινητοποίησε μια γειτονιά και έδωσε το έναυσμα για μια επιχείρηση διάσωσης που κράτησε τρεις ώρες. Κάτοικοι άκουσαν το ζώο και κάλεσαν βοήθεια, ενώ για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε, πέρα από την επέμβαση των πυροσβεστών, και η συνδρομή γερανού.

Την περιπέτεια περιέγραψε σε δημόσια ανάρτησή της η Κατερίνα Μιχελή, κόρη της ιδιοκτήτριας του σκύλου, ευχαριστώντας όσους βοήθησαν να επιστρέψει το ζώο στην οικογένειά του.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Χερσονήσου, ενώ παρευρέθηκε και εκπρόσωπος του δήμου. Καθοριστική ήταν η βοήθεια του κ. Χατζηπαππά, ο οποίος διέθεσε τον γερανό του για την επιχείρηση.

«Για κάποιους μπορεί να είναι απλώς ένα σκυλάκι»

Η προσπάθεια απαιτούσε χρόνο και υπομονή. Όπως αναφέρει η Κατερίνα Μιχελή, επί τρεις ώρες οι συμμετέχοντες επέμειναν μέχρι να καταφέρουν να απελευθερώσουν το ζώο, με την οικογένεια να παρακολουθεί με αγωνία.

«Σε αυτές τις ώρες αγωνίας για την οικογένειά μας, η αφοσίωση και η ευαισθησία τους μας συγκίνησαν βαθιά», έγραψε στην ανάρτησή της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους γείτονες, που δεν προσπέρασαν το κλάμα του σκύλου, αλλά κινητοποιήθηκαν και ειδοποίησαν για βοήθεια. Ευχαρίστησε επίσης τον προϊστάμενο και τους πυροσβέστες του κλιμακίου, τον εκπρόσωπο του δήμου και τον ιδιώτη που συνέδραμε με τον γερανό.

«Για κάποιους μπορεί να είναι απλώς ένα σκυλάκι, για εμάς όμως είναι μέλος της οικογένειάς μας», σημείωσε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την επιμονή όλων μέχρι την ολοκλήρωση της διάσωσης.