Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρησιακές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη, με τις αρχές να προχωρούν σε επτά συλλήψεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου εικοσιτετραώρου για δύο διαφορετικές υποθέσεις.

Στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, αστυνομικοί από τα Χανιά πέρασαν χειροπέδες σε δύο άτομα, ηλικίας 24 και 59 ετών, μετά τον εντοπισμό ενός σκοπευτικού πιστολιού, κυνηγετικών όπλων και δεκάδων φυσιγγίων στις ιδιοκτησίες τους.

Την ίδια ώρα, στο Λασίθι, αστυνομικοί της Ιεράπετρας συνέλαβαν με την αυτόφωρη διαδικασία πέντε άνδρες ξένης καταγωγής, οι οποίοι κατηγορούνται ότι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 25χρονο ομοεθνή τους για να του αφαιρέσουν το ποσό των 1.000 ευρώ.

Έφοδος της Δίωξης στον Άγιο Βασίλειο για όπλα

Η πρώτη αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε και εκτελέστηκε από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν στοχευμένη έρευνα στην οικία και σε αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποιούσαν δύο άνδρες, ηλικίας 24 και 59 ετών, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα σκοπευτικό πιστόλι μαζί με δύο γεμιστήρες.

μαζί με δύο γεμιστήρες. Δύο κυνηγετικά όπλα , για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι όροι ασφαλούς κατοχής και φύλαξης.

, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι όροι ασφαλούς κατοχής και φύλαξης. 40 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και ένας κάλυκας .

διαφόρων διαμετρημάτων και . Ένα κινητό τηλέφωνο

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και κρατούνται προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Χανίων.

Άγριος ξυλοδαρμός και ληστεία στην Ιεράπετρα

Σχεδόν ταυτόχρονα, ένα δεύτερο σοβαρό περιστατικό απασχόλησε τις αρχές στο Λασίθι κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Πέντε άνδρες ξένης καταγωγής, ηλικίας από 27 έως 34 ετών, έστησαν καρτέρι σε έναν 25χρονο ομοεθνή τους σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

Οι δράστες επιτέθηκαν με βία στον νεαρό, προξενώντας του σωματικές βλάβες, και με τη χρήση σωματικής βίας κατάφεραν να του αφαιρέσουν το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας ξεκίνησαν αμέσως αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι πέντε δράστες εντοπίστηκαν, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η προανάκριση για τη βίαιη ληστεία διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας. Οι πέντε συλληφθέντες, αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για ληστεία, πρόκειται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.