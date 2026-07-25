Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που αλλοίωναν βεβαιώσεις για ποινικές υποθέσεις έναντι αμοιβής, με πρωταγωνιστές τον ιατροδικαστή Χανίων και έναν τοξικολόγο.

Και οι δύο παραπέμπονται με τη σχετική δικογραφία στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, για τουλάχιστον οκτώ ποινικές υποθέσεις σε βαθμό κακουργήματος.

Ο ιατροδικαστής, ο τοξικολόγος και οι ψεύτικες γνωματεύσεις

Όπως είναι γνωστό, ο ιατροδικαστής Χανίων, Σ. Μπελιβάνης και ο τοξικολόγος Α. Τσατσάκης, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για δωροληψία κατ’ εξακολούθηση.

Οι δύο επιστήμονες εξέδιδαν ψευδείς και επιστημονικά ατεκμηρίωτες γνωματεύσεις σε τουλάχιστον οκτώ υποθέσεις, με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης κατηγορουμένων έναντι αθέμιτου οικονομικού οφέλους.

Μάλιστα, ο Καθηγητής Τοξικολογίας, Α. Τσατσάκης, διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας και Εγκληματολογικής Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον οποίο αποδίδεται η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ’ εξακολούθηση, έχει στενές σχέσεις με ανώτερη δικαστικό που υπηρετεί στο νησί.

Η νέα έρευνα, θεωρείται από τις Αρχές συνέχεια της μεγάλης υπόθεσης της «Μαφίας των Χανίων», με τις εξελίξεις να αναμένονται ιδιαίτερα σημαντικές. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα πρόσωπα, νέες κατηγορίες και επιπλέον αποκαλύψεις γύρω από μία υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Κρήτη και όχι μόνο.

Ειδικότερα, η έρευνα που εξακολουθεί να διεξάγεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΥΔΕΕ) Χανίων, σε συνέχεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης του Σεπτεμβρίου του 2025, αποκάλυψε σοβαρές διασυνδέσεις της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, με εκπροσώπους θεσμικών φορέων και λειτουργούς.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος B. Νικολάου, εξήγησε στο πλαίσιο σχετικής ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (25/7), πως η νέα υπόθεση σχετίζεται άμεσα με την υπόθεση της 2ας Σεπτεμβρίου 2025.

Η υπόθεση αυτή αφορούσε συγκεκριμένα «την εξάρθρωση πολυπληθούς και πολυεπίπεδης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείτο στη διακίνηση και κατοχής ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης όπου είχαν συλληφθεί συνολικά 49 άτομα, ενώ είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 90 ατόμων για τα ως άνω αδικήματα»

Έστελναν τρίχες για τοξικολογικές, μέσω… courier

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έστελναν τρίχες για τοξικολογικές εξετάσεις, ακόμη και με εταιρείες ταχυμεταφορών courier, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι λήψεις βιολογικού υλικού και οι σχετικές διαδικασίες πραγματοποιούνταν ακόμη και σε… καφετέριες, πρακτικές που, εφόσον αποδειχθούν, απέχουν πλήρως από τα προβλεπόμενα.

Οι 8 υποθέσεις που «καίνε» ιατροδικαστή και τοξικολόγο

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει συνολικά οκτώ ξεχωριστές υποθέσεις, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται ο έλεγχος για πιθανή αλλοίωση ιατροδικαστικών και τοξικολογικών γνωματεύσεων.

11 Οκτωβρίου 2023 – Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά

Η πρώτη υπόθεση αφορά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην οδό Αναγνώστη Γογονή στα Χανιά, όπου ηλικιωμένος πεζός τραυματίστηκε θανάσιμα ύστερα από παράσυρση από μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η συγκεκριμένη υπόθεση συγκαταλέγεται στις περιπτώσεις όπου ερευνώνται οι συνθήκες σύνταξης κρίσιμης τοξικολογικής έκθεσης.

1 Σεπτεμβρίου 2023 – Ο αιφνίδιος θάνατος μετά από αστυνομικό έλεγχο

Πρόκειται για μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων ετών. Άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στις Βρύσες Αποκορώνου, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Σήμερα, η συγκεκριμένη υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς τόσο η ιατροδικαστική όσο και η τοξικολογική διερεύνηση αποτελούν αντικείμενο της νέας ποινικής έρευνας.

22 Ιουλίου 2022 – Θανατηφόρο τροχαίο στη Νέα Εθνική Οδό Χανίων – Κισσάμου

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη το θανατηφόρο τροχαίο στη Νέα Εθνική Οδό Χανίων – Κισσάμου, όπου γυναίκα οδηγός έχασε τη ζωή της σε μετωπική σύγκρουση. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον και τη σχετική ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη.

23 Μαρτίου 2015 – Η ένοπλη επίθεση κατά αστυνομικών του ΤΑΕ Χανίων

Ανάμεσα στις υποθέσεις που επανεξετάζονται βρίσκεται και η αιματηρή συμπλοκή στις Βρύσες Αποκορώνου, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών του ΤΑΕ Χανίων, τραυματίζοντας δύο στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. Και σε αυτή την περίπτωση η δικογραφία εξετάζει την αξιοπιστία της ιατροδικαστικής έκθεσης.

25 Ιουλίου 2021 – Θάνατος εργαζομένου από ηλεκτροπληξία

Η πέμπτη υπόθεση αφορά εργατικό δυστύχημα σε ξενοδοχειακή μονάδα, όπου εργαζόμενος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασιών. Η σχετική ιατροδικαστική έκθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

7 Ιουλίου 2021 – Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης

Η έκτη υπόθεση αφορά δικογραφία για καταγγελλόμενη σεξουαλική κακοποίηση ατόμου με αναπηρία, η οποία είχε απασχολήσει τις εισαγγελικές Αρχές έπειτα από αναφορές κοινωνικών λειτουργών. Και αυτή η υπόθεση περιλαμβάνεται πλέον στην έρευνα για τις φερόμενες ψευδείς γνωματεύσεις.

21 Αυγούστου 2023 – Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών

Η έβδομη υπόθεση αφορά μεγάλη δικογραφία διακίνησης ναρκωτικών, στην οποία οι τοξικολογικές εξετάσεις αποτελούσαν κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο για την ποινική αξιολόγηση των κατηγορουμένων.

16 Απριλίου 2025 – Νέα υπόθεση ναρκωτικών

Η όγδοη υπόθεση αφορά ακόμη μία μεγάλη δικογραφία διακίνησης ναρκωτικών, η οποία επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς εξετάζεται η εγκυρότητα των σχετικών τοξικολογικών γνωματεύσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στις οκτώ αυτές δικογραφίες. Οι ερευνητικές Αρχές εξετάζουν αν υπάρχουν και άλλες ποινικές υποθέσεις στις οποίες οι ίδιες γνωματεύσεις διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη δικαστική τους εξέλιξη.

Ο χρυσός και το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία, τις εταιρείες και τις οικονομικές διαδρομές του καθηγητή Τοξικολογίας. Παράλληλα, εξετάζεται η εμπλοκή δικηγόρου, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ποσότητα χρυσού, καθώς και οι επαφές του με τους κατηγορούμενους επιστήμονες.

Εκβιασμός αντιδημάρχου και λογιστή Ιεράς Μονής

Η έρευνα της ΥΔΕΕ Χανίων και των αστυνομικών της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης αποκάλυψε την πλήρη έκταση της δραστηριότητας μιας εγκληματικής οργάνωσης, αποτρέποντας μάλιστα εμπρηστική επίθεση σε βάρος αστυνομικών με τη σύλληψη των επίδοξων φυσικών αυτουργών. Κατά τη διάρκεια 27 ερευνών σε οικίες κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και τηλεφωνικές συσκευές, ενώ η συμπληρωματική έρευνα —ένα χρόνο μετά την αρχική εξάρθρωση της οργάνωσης— έφερε στο φως σοβαρά νέα στοιχεία.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο εκβιασμός πρώην αντιδημάρχου και λογιστή Ιεράς Μονής, ο οποίος εξαναγκάστηκε να συντάξει ψευδή βεβαίωση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς καταπατημένης έκτασης, προκειμένου να νομιμοποιηθεί η παρανομία.

Στη συνέχεια, τα μέλη της οργάνωσης, με τη συνδρομή δικηγόρου και τη χρήση πλασματικών τίτλων, έπεισαν επενδυτή να αγοράσει τη συγκεκριμένη έκταση. Στο κύκλωμα εμπλεκόταν και κληρικός, ο οποίος διαχειρίστηκε αδιαφανώς την εκκλησιαστική περιουσία και προχώρησε σε αγοραπωλησίες αγροτεμαχίων σε τιμές πολύ χαμηλότερες της αντικειμενικής τους αξίας, προκαλώντας οικονομική ζημία στη Μονή προς όφελος των αγοραστών.

Η εγκληματική δράση της ομάδας εκτεινόταν σε πληθώρα παράνομων ενεργειών. Μέλος της παρείχε «προστασία» έναντι αμοιβής σε ιδιοκτήτρια περιπτέρου, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν εκφοβισμοί και τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε περιουσία ατόμου, με στόχο να αποσυρθεί έγκληση που είχε υποβληθεί κατά μέλους. Επιπλέον, μέσω εκβιασμών σε ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, πέτυχαν την απόσυρσή τους από διαγωνισμούς μίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου, ενώ καταγράφηκαν αυθαίρετες καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων, απειλές και πρόκληση σωματικών βλαβών σε πρώην Πρόεδρο Κοινότητας.

Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης επιχείρησαν να εκμισθώσουν ακίνητο ιδιοκτησίας τους σε Γενικό Νοσοκομείο με απευθείας ανάθεση. Για τη συγκεκριμένη πτυχή σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία, που οδήγησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για δωροληψία σε βάρος του Διοικητή του νοσοκομείου και συνεργού του.

Τέλος, η έρευνα πιστοποίησε την εμπλοκή της οργάνωσης σε 357 συναλλαγές ναρκωτικών —με διακίνηση άνω των 5,7 κιλών κοκαΐνης και 420 γραμμαρίων κάνναβης, αποφέροντας όφελος 238.520 ευρώ— καθώς και σε 52 αγοραπωλησίες όπλων και πυρομαχικών, στις οποίες συμμετείχαν και νέα μέλη που ταυτοποιήθηκαν στην πορεία.

Η θέση της Aστυνομίας των Χανίων

Η ηγεσία της Αστυνομίας στην Κρήτη υπογράμμισε ότι η ποιότητα και η μεθοδικότητα της έρευνας ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις αρχές, διαμηνύοντας πως ο νόμος ισχύει για όλους εξίσου και καμία θεσμική ιδιότητα δεν εξασφαλίζει ασυλία.

Όπως γνωστοποιήθηκε από τους αξιωματικούς της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, από την έρευνα της ΥΔΕΕ Χανίων, απετράπη εμπρηστική ενέργεια σε βάρος αστυνομικών, καθώς συνελήφθησαν οι εν δυνάμει φυσικοί αυτουργοί της.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 27 έρευνες σε οικίες όπου κατασχέθηκαν τηλεφωνικές συσκευές, όπλα, πυρομαχικά κ.λπ, ενώ -μεταξύ άλλων – προέκυψαν τα εξής:

«Εκβίαση πρώην αντιδημάρχου και λογιστή Ιεράς Μονής από μέλος της οργάνωσης, όπου τον εξανάγκασε να συντάξει ψευδή υπεύθυνη δήλωση/βεβαίωση αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς καταπατημένης έκτασης. Η βεβαίωση αυτή χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για τη νομιμοποίηση της παράνομης καταπάτησης. Μέλη της οργάνωσης, χρησιμοποιώντας πλασματικούς τίτλους και διαβεβαιώνοντας ψευδώς για τη νομιμότητα των διαδικασιών, καθώς και με τη συνδρομή δικηγόρου, έπεισαν επενδυτή να αγοράσει την ανωτέρω καταπατημένη έκταση.

Παράλληλα, στην υπόθεση προέκυψε και η εμπλοκή κληρικού, ο οποίος διαχειρίστηκε την εκκλησιαστική περιουσία με αδιαφανείς διαδικασίες, λαμβάνοντας ποσά και ζημιώνοντας τη Μονή προς όφελος των αγοραστών. Επιπλέον, ο κληρικός διαπραγματεύτηκε και ολοκλήρωσε αγοραπωλησίες αγροτεμαχίων και ακινήτων της εκκλησιαστικής περιουσίας, με το συνολικό τίμημα που καταβλήθηκε να είναι υπολειπόμενο της αντικειμενικής τους αξίας, προκαλώντας οικονομική ζημία σε βάρος της Μονής.

Μέλος της οργάνωσης παρείχε, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, «προστασία» σε ιδιοκτήτρια επιχείρησης περιπτέρου.

Μέλη της οργάνωσης προέβησαν σε ενέργειες εκφοβισμού και άσκησης πιέσεων, καθώς και σε 3 εμπρηστικές επιθέσεις στην οικία και την περαιτέρω περιουσία ατόμου, με σκοπό την απόσυρση έγκλησης που είχε υποβάλει σε βάρος ενός απ’ αυτούς.

Μέλος της οργάνωσης εκβίασε ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες σχετικά με τη μίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου, με αποτέλεσμα την απόσυρσή τους από τους σχετικούς διαγωνισμούς, ενώ παράλληλα, καταγράφηκαν περιστατικά αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, απειλητικής συμπεριφοράς και πρόκλησης σωματικών βλαβών σε βάρος πρώην Προέδρου Κοινότητας.

Μέλος της οργάνωσης -με τη συνδρομή άλλου μέλους- προσπάθησε να πετύχει, με απευθείας ανάθεση, την εκμίσθωση ακινήτου που διέθετε, από Γενικό Νοσοκομείο με σκοπό να στεγαστεί εκεί ορισμένη εγκατάσταση του νοσοκομείου. Για την υπόθεση είχε σχηματιστεί επιμέρους δικογραφία, η οποία είχε υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του Διοικητή του νοσοκομείου και συνεργού του, για δωροληψία υπαλλήλου».

Επιπλέον, ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος B. Νικολάου, εξήγησε πως η νέα υπόθεση έρχεται σε συνέχεια της υπόθεσης της 2ας Σεπτεμβρίου 2025 που αφορά «την εξάρθρωση πολυπληθούς και πολυεπίπεδης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείτο στη διακίνηση και κατροχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης όπου είχαν συλληφθεί συνολικά 49 άτομα, ενώ είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 90 ατόμων για τα ως άνω αδικήματα».

Βίντεο με τις δηλώσεις των εκπροσώπων της Αστυνομίας Χανίων:

Με πληροφορίες από το politica