Ένα αντικείμενο που παραπέμπει σε εξάρτημα πυραυλικού συστήματος, εντοπίστηκε στην παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, στην Κρήτη.

Το εύρημα, αν και προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών, είναι εντελώς ακίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, πρόκειται για μια μεταλλική μπάλα, η οποία λειτουργεί ως εξάρτημα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυραύλου ρωσικής κατασκευής.

Το συγκεκριμένο πυραυλικό σύστημα χρησιμοποιείται επίσημα από τον Ελληνικό Στρατό, ενώ το αντικείμενο είναι πανομοιότυπο με εκείνο που είχε ξεβραστεί την προηγούμενη εβδομάδα στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των ειδικών.

Πηγή: ΕΡΤ