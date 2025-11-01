Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά είναι ο τραγικός απολογισμός του μακελειού με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/11) στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο Κρήτης μετά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, που εξερράγη σε κατοικία την προηγούμενη νύχτα (31/10).

Ανάμεσα στους νεκρούς και τους τραυματίες είναι ανήλικα παιδιά και γυναίκες. Πρόκειται για μητέρα και κόρη της μίας οικογένειας και για τον γιο της δεύτερης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δύο οικογένειες που είχαν εδώ και χρόνια προστριβές, πήραν τα όπλα και άνοιξαν πυρ η μία εναντίον της άλλης.

Τρεις άνθρωποι έπεσαν νεκροί, τέσσερις είναι σοβαρά τραυματίες, ενώ κάποιοι μεταφέρονται φέροντας ελαφρά τραύματα στα Κέντρα Υγείας της περιοχής. Συνολικά οι τραυματίες είναι 15 άτομα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομείο και κέντρα Υγείας προκειμένου προκειμένου να είναι ξεχωριστά οι δύο οικογένειες, καθώς όπως φαίνεται πρόκειται για βεντέτα.

Οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού κλειδώθηκαν μέσα στα σπίτια τους και απλά άκουγαν τις ριπές των καλάσνικοφ. Περισσότερες από 2.000 σφαίρες έπεσαν, κατά τη διάρκεια του μακελειού.