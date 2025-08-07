Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, λόγω φωτιάς που ξέσπασε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ειδικότερα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα.