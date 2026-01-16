Η είδηση ενός περιστατικού μηνιγγίτιδας προκαλεί εύλογη ανησυχία, καθώς πρόκειται για μία νόσο που εξακολουθεί να απειλεί σοβαρά την ανθρώπινη υγεία, παρά τις σημαντικές προόδους της ιατρικής επιστήμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, μία γιατρός που πάσχει από βακτηριακή μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η γυναίκα κατάγεται από τον Άγιο Νικόλαο και βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η μηνιγγίτιδα συγκαταλέγεται στις ασθένειες που προκαλούν έντονο φόβο, κυρίως λόγω της επικινδυνότητάς της και λιγότερο εξαιτίας των συμπτωμάτων της. Παρότι για πολλές μορφές της υπάρχουν πλέον αποτελεσματικές θεραπείες και εμβόλια, εξακολουθεί να αποτελεί μια σοβαρή απειλή, για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τι είναι η μηνιγγίτιδα και από τι προκαλείται;

Με τον όρο μηνιγγίτιδα αναφερόμαστε στη φλεγμονή των μηνίγγων του εγκεφάλου, η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα όλων των ηλικιών και προκαλείται από ποικίλους παράγοντες, όπως βακτήρια και ιοί.

Συγκεκριμένα, συνήθως οφείλεται σε:

-Βακτήρια όπως Neisseria meningitidis (μηνιγγιτιδόκοκκος), Streptococcus pneumoniae (πνευμονιόκοκκος), Streptococcus agalactiae (στρεπτόκοκκος ομάδας Β), -Haemophilus influenzae

-Ιούς όπως ο εντεροϊός, ο ιός της παρωτίτιδας και της ανεμοβλογιάς

-Μύκητες (π.χ. Cryptococcus)

-Παράσιτα (αμοιβάδα)

Η ιογενής μηνιγγίτιδα είναι πιο συχνή αλλά λιγότερο σοβαρή και περνάει μέσα σε λίγες μέρες, ενώ η βακτηριακή μηνιγγίτιδα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης (αντιβιοτική αγωγή) καθώς μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα στη βακτηριακή μηνιγγίτιδα είναι κατά κανόνα πιο έντονα από αυτά της ιογενούς μηνιγγίτιδας και παρουσιάζονται συνήθως μέσα σε λίγες ώρες ως και λίγες μέρες αργότερα.

Παρότι στην ιογενή μηνιγγίτιδα η κλινική εικόνα είναι σε γενικές γραμμές καλύτερη και τα σημάδια νόσησης ηπιότερα, και στις δύο περιπτώσεις η συμπτωματολογία είναι κοινή, γι’ αυτό και η σωστή διάγνωση, προϋποθέτει οπωσδήποτε εργαστηριακό έλεγχο του ασθενούς.