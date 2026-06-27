Μάχη για τη ζωή της δίνει η 43χρονη που έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό της και αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία μόλις σήμερα είχε φτάσει στο νησί, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο «Βενιζέλειο», όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Ωστόσο, η εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας.

Πάντως οι γιατροί του νοσοκομείου κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή.

Το χρονικό της τραγωδίας και η μαρτυρία – «κλειδί»

Ο Πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος εκτελούσε και χρέη εκπαιδευτή της 43χρονης, περιέγραψε στο neakriti αναλυτικά το περιστατικό. Διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί ατυχήματος, ξεκαθαρίζοντας πως η 43χρονη είχε σκοπό να βάλει τέλος στη ζωή της.

«Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η κοπέλα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μάς επιτρέπει ακόμη και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Κάναμε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε».

Συνέχισε λέγοντας πως «η κοπέλα ανέβηκε μαζί μου. Εγώ είμαι εκπαιδευτής σκοποβολής. Της έδειξα όλο τον απαραίτητο και σωστό τρόπο χρήσης των όπλων».

«Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική».

Τότε η 43χρονη, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα του άγχους, είπε στον εκπαιδευτή της να κάνει πίσω. «Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την… αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. “Φύγε λίγο πίσω… Με αγχώνεις… φύγε λίγο πίσω…”, μου είπε».

«Με το που έκανα πίσω έβαλε το όπλο κάτω από το λαιμό της και αυτοπυροβολήθηκε».

Απαντώντας στις πρώτες φήμες που κυκλοφόρησαν και έκαναν λόγο για τυχαία εκπυρσοκρότηση, ο εκπαιδευτής ήταν κατηγορηματικός: «Τα όπλα δεν εκπυρσοκροτούν από μόνα τους. Μπροστά μου το… έκανε».

Σε κατάσταση σοκ, κατέληξε, λέγοντας ότι: «ο Σύλλογός μας έχει πολυετή παρουσία. Έχει 2.000 μέλη. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Δεν έχω δει ποτέ κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Σε ένα τέτοιο περιστατικό δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη σοκαριστεί και να μη φοβηθεί».

Με πληροφορίες από Creta Live και Nea Kriti