Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου, 27 Ιουνίου , όταν κοπέλα υπέστη σοβαρό τραυματισμό μετά από εκπυρσοκρότηση όπλου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στην περιοχή του Κρουσώνα στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις και πληροφορίες απέδιδαν το αιματηρό συμβάν σε ατύχημα από τυχαία εκπυρσοκρότηση, τα νεότερα στοιχεία ανατρέπουν πλήρως τα δεδομένα, δείχνοντας ότι πρόκειται για αυτοκτονία.
Το χρονικό της τραγωδίας και η μοιραία φράση
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και οι αστυνομικές αρχές, η νεαρή κοπέλα, η οποία είχε καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, βρισκόταν στην πίστα και πήρε στα χέρια της το όπλο προκειμένου να εκτελέσει βολή.
Δευτερόλεπτα πριν από τον πυροβολισμό, η κοπέλα απευθύνθηκε στον υπεύθυνο της πίστας, λέγοντάς του τη φράση «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις».
Αμέσως μόλις εκείνος απομακρύνθηκε, η νεαρή έστρεψε το όπλο προς το μέρος της και αυτοπυροβολήθηκε.
Η κοπέλα δέχθηκε το βλήμα στην περιοχή του λαιμού, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατο τραύμα και ακατάσχετη αιμορραγία.
Την ώρα που παρελήφθη από το πλήρωμα του ασθενοφόρου, είχε ακόμα επαφή με το περιβάλλον, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη.
Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη για τη ζωή της διασωληνωμένη.
Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει πλήρη και σε βάθος έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Πέρα από το σκέλος της αυτοχειρίας, οι αρχές επικεντρώνονται σε δύο βασικά ερωτήματα αναφορικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας.
Εξετάζουν εάν η νεαρή γυναίκα ήταν επίσημη αθλήτρια της σκοποβολής, έχοντας έτσι το νόμιμο δικαίωμα να κάνει χρήση του οπλισμού στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και εάν επρόκειτο για μια απλή πολίτη-επισκέπτρια, γεγονός που σημαίνει ότι βάσει κανονισμών απαγορευόταν ρητά να της παραχωρηθεί ή να έχει οποιαδήποτε πρόσβαση σε οπλισμό.
Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν.