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Με ένα πλέον συνηθισμένο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι οι κάτοικοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ένας μεγαλόσωμος γύπας «προσγειώθηκε» στο χωριό Τσούτσουρα. Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, το πτηνό βρέθηκε σε κακή κατάσταση, ξαπλωμένο στο έδαφος, μη μπορώντας να σηκωθεί.

Βίντεο με τον γύπα στο έδαφος, ανήμπορος να σηκωθεί:

Δεν είναι γνωστό αν ο γύπας εξαντλήθηκε λόγω ζέστης ή βρέθηκε στο έδαφος λόγω τραυματισμού.

Πάντως κάτοικοι της περιοχές ενημέρωσαν τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, υπάλληλοι τον παρέλαβαν για την απαραίτητη φροντίδα και περίθαλψη.

Πηγή: Creta 24