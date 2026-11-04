Τροχαίο ατύχημα με ελαφρύ τραυματισμό ηλικιωμένης οδηγού και σημαντικές υλικές ζημιές σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στον Βάμο Αποκορώνου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το apokoronaslife.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από την πορεία του και κατέληξε στην κεντρική πλατεία του χωριού.

Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, το όχημα παρέσυρε διακοσμητικές γλάστρες και στη συνέχεια προσέκρουσε με σφοδρότητα στην ιστορική προτομή του Παπαδάκη.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή ώστε το μαρμάρινο μνημείο μετακινήθηκε περίπου 1,5 μέτρο από τη βάση του, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στον περιβάλλοντα χώρο.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στην ηλικιωμένη οδηγό.

Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Παράλληλα, στο σημείο μετέβη περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Βρυσών, τόσο για την καταγραφή του περιστατικού όσο και για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος και στην πρόσκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.