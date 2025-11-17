Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ξεκίνησαν για έναν τυπικό έλεγχο αλλά … έβγαλαν λαβράκι. Ο λόγος για τους άντρες των Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ), οι οποίοι σταμάτησαν για τυπικό έλεγχο έναν 28χρονο αλλοδαπό που επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, σε κεντρικό δρόμο του δήμου Κισσάμου.

Ο νεαρός άνδρας είχε στην κατοχή του μικροποσότητα κάνναβης ενώ όταν του ζήτησαν την ταυτότητα του, έδωσε ψευδή στοιχεία. Στη συνέχεια όμως, όταν οι υποψιασμένοι αστυνομικοί προχώρησαν στη διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχείων του, διαπίστωσαν ότι εκκρεμεί εις βάρος του Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων, με την οποία έχει καταδικαστεί με ποινή κάθειρξης 8 ετών, για παραβάσεις Νόμου περί ναρκωτικών.

Παράλληλα, κατά την διεξαγωγή έρευνας που ακολούθησε στην κατοικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγάρο που εμπεριείχε κάνναβη με μείγμα καπνού και ζυγαριά ακριβείας. Φυσικά οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 28χρονο και του κατάσχεσαν τη μοτοσικλέτα του.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Πηγή: cretapost