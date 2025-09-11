Ένας 57χρονος Γερμανός τουρίστας έχασε τη ζωή του την Τετάρτη (10/09), στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο.

Ως αιφνίδιος, καταγράφεται ο θάνατος του, που μετά την αδιαθεσία που ένιωσε ενώ οδηγούσε, κατάφερε τελικά να μετακινήσει το αυτοκίνητό του στην άκρη του δρόμου.

Ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος πάνω στο τιμόνι του οδηγού από διερχόμενο οδηγό, αλλά ήταν πια πολύ αργά.

Ο άτυχος Γερμανός τουρίστας που έχασε τη ζωή του οδηγώντας στους δρόμους της Κρήτης αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, καθώς πριν ένα χρόνο νωρίτερα είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

