Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σε μία σοβαρή καταγγελία για τις συνθήκες που δεν επέτρεψαν τη διάσωση του 40χρονου Στέλιου Παπαδογιαννάκη που έπεσε στο φαράγγι του Αμπά στα Αστερούσια του νομού Ηρακλείου προχώρησε η ομάδα αναρριχητών «Cretan Climbing Community».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει με ανακοίνωσή της η αναρριχητική ομάδα, «η ολιγωρία τους (σ.σ. των διασωστών της ΕΜΑΚ), η ανεπάρκειά τους στο πεδίο και η ημιμάθεια στα όρια της ασχετοσύνης)στους εξειδικευμένους χειρισμούς που απαιτούσε η διαχείριση του περιστατικού, στοίχησαν ακόμα μια ζωή».

Η ανακοίνωση του Cretan Climbing Community:

«Το εγκληματικό επιτελικό κράτος βάφει τα χέρια του με αίμα για άλλη μια φορά αφήνοντας έναν νέο άνθρωπο αβοήθητο για σχεδόν 20ώρες στο βουνό.

Αν δεν εμπλέκονταν καθόλου ο “κρατικός μηχανισμός” δεν θα υπήρχε καθυστέρηση κι αυτός άνθρωπος πολύ πιθανόν να ήταν ζωντανός. Η ολιγωρία τους, η ανεπάρκειά τους στο πεδίο και η ημιμάθεια (στα όρια της ασχετοσύνης) στους εξειδικευμένους χειρισμούς που απαιτούσε η διαχείριση του περιστατικού, στοίχησαν ακόμα μια ζωή. Όλα πήγαν στραβά!

Ο Στέλιος αν ζούσε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης και των Βαλκανίων τώρα θα ήταν μαζί μας. Το μόνο λάθος του ήταν να είναι πολίτης αυτής της Μπανανιάς. Αν υπάρχει κάτι σε αυτό που ζούμε είναι μόνο ο εθελοντισμός.

Εθελοντές σπηλαιολόγοι, ορειβάτες και φαραγγάδες με εκπαίδευση σε διασώσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό, έτρεξαν να συνδράμουν μόλις ενημερώθηκαν.

Για πάνω από 24ώρες δεν υπήρξε άνθρωπος να τους φέρει νερό και φαγητό, αντ’αυτού οι ίδιοι κουβάλησαν νερά και για την ΕΜΑΚ.

Τραγικές καταστάσεις διαδραματίστηκαν οι οποίες προφανώς θα παρουσιαστούν αναλυτικά όταν έρθει η ώρα. Όσοι και όσες εγκαταλείπουν κόσμο τραυματισμένο στο βουνού χρειάζονται εντατικά μαθήματα ανθρωπιάς, ορειβατικής ηθικής και δεν έχουν καμία θέση ανάμεσά μας.

Ο Στέλιος με το μόνιμο χαμόγελο στο πρόσωπο του δυστυχώς έγινε άλλο ένα θύμα κρατικής ανεπάρκειας.

Όσες και όσοι ασχολείστε με το βουνό και όχι μόνο, μην ξεχνάτε ότι είμαστε ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ.

Αντίο μάγκα Στέλιο που δεν έχασες το χιούμορ και το χαμόγελο σου μέχρι την τελευταία στιγμή.

Cretan Climbing Community Against all forms of racism»

Θυμίζουμε ότι ο άτυχος άνδρας έπεσε από ύψος 10 μέτρων και υπέστη σοβαρά τραύματα στα πλευρά.

Για τη διάσωσή του επιστρατεύτηκε ελικόπτερο, το οποίο όμως δήλωσε αδυναμία προσέγγισης, λόγω καθοδικών ρευμάτων στην περιοχή, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να συνεχίζεται αποκλειστικά με επίγειες δυνάμεις.

Άτομα που βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του άτυχου 40χρονου, ο οποίος ήταν σχολικός νοσηλευτής, ανάφεραν ότι ίσως ο άνθρωπος αυτός να ζούσε σήμερα, εάν είχε έρθει το ελικόπτερο από την πρώτη στιγμή.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ΕΜΑΚ απομάκρυνε τον 40χρονο από το σημείο και τον παρέδωσε στο ΕΚΑΒ, χωρίς τις αισθήσεις του.

Με πληροφορίες από: Patris