Μία ακόμα περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, μια 28χρονη κατήγγειλε στις αρχές ότι ο 57χρονος πατέρας της τη χτύπησε. Όπως αναφέρεται στην καταγγελία της νέας κοπέλας, πάνω στον καβγά που είχαν, χθες το βράδυ(19/09) στην επιχείρηση που διατηρεί ο 57χρονος στο Ηράκλειο, άρχισε να την βρίζει και να την χτυπά με μπουνιές και κλωτσιές, ενώ κάποια στιγμή την τράβηξε από τα μαλλιά και την έριξε κάτω.

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, χρειάστηκε να παρέμβουν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης για να τον σταματήσουν. Οι αστυνομικοί μετά την καταγγελία αναζήτησαν τον 57χρονο και τον συνέλαβαν και τώρα είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.