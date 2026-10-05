Στο χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί για τη χρηματοδότηση των Δήμων και της Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο την αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών που άφησε πίσω της η πολυήμερη κακοκαιρία, αναφέρθηκαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης.

Οι δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι γνωστοποίησαν ότι αύριο, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στις 16:00, θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, προκειμένου να αποφασιστεί το πλαίσιο στήριξης για τους πληγέντες. Στα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και το «πάγωμα» πλειστηριασμών για όσους έχουν υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Κρήτης, δήμαρχοι και εκπρόσωποι συναρμόδιων φορέων, ενώ στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου.

Κατσαφάδος: Σε 15 ημέρες τα αιτήματα και οι αποφάσεις για τις χρηματοδοτήσεις

Σαφές χρονοδιάγραμμα έθεσε ο Κώστας Κατσαφάδος, ζητώντας από τους Δήμους που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς και από την Περιφέρεια Κρήτης, να προχωρήσουν άμεσα στην καταγραφή των ζημιών και στην υποβολή των σχετικών αιτημάτων.

Όπως εξήγησε, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα πρέπει να έχουν κατατεθεί όλα τα αιτήματα, ώστε στη συνέχεια να συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή και να καθορίσει το ύψος της χρηματοδότησης που θα λάβει κάθε περιοχή.

«Σε 15 μέρες από σήμερα περιμένουμε τα αιτήματα όλων των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία, μαζί με τα αιτήματα της Περιφέρειας», ανέφερε ο υφυπουργός.

Παράλληλα, κάλεσε τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να κινηθούν με ταχύτητα, ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαραίτητοι έλεγχοι και η συνολική αποτύπωση των αναγκών.

«Σε 15 μέρες από σήμερα θα πάρουμε απόφαση τι χρήματα θα δοθούν σε κάθε Δήμο και στην Περιφέρεια», ξεκαθάρισε ο κ. Κατσαφάδος.

Δήμας: Άμεση προτεραιότητα η στήριξη των παραγωγών

Από την πλευρά του, ο Χρίστος Δήμας επικεντρώθηκε στις σοβαρές επιπτώσεις που έχει υποστεί ο πρωτογενής τομέας, επισημαίνοντας ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η άμεση στήριξη των παραγωγών που έχουν πληγεί.

«Η προτεραιότητά μας είναι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε άμεσα τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν καταστραφεί να σταθούν στα πόδια τους», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, σε αρκετές περιπτώσεις οι ζημιές δεν αφορούν μόνο τη φετινή παραγωγή, αλλά ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις και στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Ο υπουργός υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη στενής συνεργασίας ανάμεσα στο υπουργείο, την Περιφέρεια, τους Δήμους, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση τόσο τα έργα αποκατάστασης όσο και οι απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις.

«Θα δούμε άμεσα πώς θα προχωρήσουμε τις αποκαταστάσεις, πώς θα προχωρήσουμε και τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις», ανέφερε.

Ο Χρίστος Δήμας πρόσθεσε ότι η Κρήτη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας ως προς το ύψος της χρηματοδότησης που λαμβάνει από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σημειώνοντας παράλληλα ότι παραμένουν επιπλέον έργα που πρέπει να δρομολογηθούν.