Μια σοβαρή υπόθεση σωματεμπορίας και ομηρίας νεαρών γυναικών από τη Ρουμανία φέρνει στο φως η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, η οποία προχώρησε στη σύλληψη τριών μελών της εγκληματικής οργάνωσης και αναζητεί έναν 31χρονο που φέρεται να είχε τον αρχηγικό ρόλο.

Τα μέλη του κυκλώματος έφερναν συστηματικά νεαρές γυναίκες από τη Ρουμανία στην Κρήτη, κρατώντας τες υπό τον πλήρη έλεγχό τους και εξαναγκάζοντάς τες να συνευρίσκονται με άνδρες έναντι αμοιβής, σε ξενοδοχεία και ιδιωτικές κατοικίες.

Τα χρήματα από τα ραντεβού κατέληγαν στους δράστες, ενώ καθοριστικό μέσο ψυχολογικού και σωματικού καταναγκασμού αποτελούσε η παρακράτηση των ταξιδιωτικών εγγράφων των θυμάτων, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την απομάκρυνσή τους.

Ο ρόλος του 31χρονου αρχηγού, το ηλικιωμένο ζευγάρι και ο ταξιτζής

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ο 31χρονος αναζητούμενος, ο οποίος διατηρούσε ερωτική σχέση με μία από τις παθούσες, και από τις αρχές του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026 την κρατούσε υπό τον έλεγχό του, εξαναγκάζοντάς την σε γενετήσιες πράξεις με αγνώστους.

Παράλληλα, κομβικό ρόλο στην οργάνωση διαδραμάτιζε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι συλληφθέντων που είχε αναλάβει τη φύλαξη των γυναικών σε κλειδωμένο διαμέρισμα, ενώ τα διαβατήριά τους βρίσκονταν κρυμμένα σε ξεχωριστό χώρο υπό την κατοχή του αρχηγού. Τις μετακινήσεις των θυμάτων στα διάφορα σημεία των ραντεβού είχε αναλάβει ένας επίσης συλληφθείς Ρουμάνος οδηγός ταξί.

Έρευνες για νέα θύματα και βαρύ κατηγορητήριο

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις διαδρομές του οδηγού, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η δράση του δικτύου δεν περιοριζόταν στο Ηράκλειο, αλλά επεκτεινόταν και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, ενώ ερευνώνται πιθανές διασυνδέσεις στη Ρουμανία και η εμπλοκή επιπλέον θυμάτων κατά το τελευταίο τετράμηνο.

Στους εμπλεκόμενους αποδίδονται βαρύτατες κατηγορίες που περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων, της μαστροπείας, του ενδοοικογενειακού βιασμού, της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, της απειλής και της υπεξαίρεσης, με την προανάκριση να συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση της εγκληματικής ομάδας.