Σε ρινγκ μετατράπηκε αστυνομικό τμήμα στο Αρκαλοχώρι Κρήτης, το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί ζήτησαν από κτηνοτρόφο να πάρει το όχημα του από το σημείο όπου το είχε παρκάρει για να μην τον γράψουν.

Η παρατήρηση των ανδρών του Α.Τ. Μινώα δεν άρεσε στον οδηγό που είχε παρκάρει το όχημα του για να πάει στην τράπεζα και αντέδρασε έντονα, με αποτέλεσμα να τον οδηγήσουν στο τμήμα για να του βεβαιώσουν τις προβλεπόμενες παραβάσεις.

Ο κτηνοτρόφος προσήχθη και σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε να βρίζει, να απειλεί και να κλωτσά αντικείμενα στο Α.Τ. Μινώα. Αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν και ο άνδρας φέρεται να έπεσε και να χτύπησε το κεφάλι του, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και ένας ένστολος χτύπησε στο χέρι.

Το αποτέλεσμα του περιστατικού ήταν να υποβληθούν εκατέρωθεν μηνύσεις, να συλληφθούν και ο κτηνοτρόφος και ο αστυνομικός και με εισαγγελική εντολή να κρατηθούν αμφότεροι.

Οι δύο τους οδηγήθηκαν ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο με την υπόθεση να αναβάλλεται για τις 28 Σεπτεμβρίου, ώστε να διαβιβαστούν και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κτηνοτρόφος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για να του γίνουν ράμματα, ενώ επίσης ο αστυνομικός θα εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Πηγή: Creta Live