Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε περιοχή του Ηρακλείου, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με οκτώ οχήματα και 16 άνδρες, ενώ στη συνέχεια, ενισχύθηκε με πεζοπόρα τμήματα και επιπλέον πυροσβέστες.

Επιχειρεί και ελικόπτερο το οποίο πραγματοποιεί ρίψεις νερού, για την γρήγορη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο της κατάσβεσης, δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Η φωτιά καίει έκταση με καλαμιές, ενώ νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112, σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή, να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο της πυρκαγιάς, βρέθηκε από νωρίς ο Δήμαρχος Ηρακλείου, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, καθώς και ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ Μανώλης Κοσμαδάκης, ο οποίος ανέφερε ότι μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε δίκτυα.