Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε ένας άνδρας τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς τραυματίστηκε μετά από πτώση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο των Χανίων και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Όταν έφυγε από το μαγαζί, φέρεται να ζαλίστηκε, να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε από ύψος σχεδόν 5 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται πως η ζωή του βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Πηγή: Zarpanews