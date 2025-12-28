Τραγωδία σημειώθηκε με 72χρονο που το πρωί της Κυριακής ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στον Άγιο Νικόλαο.

Τη σορό του εντόπισαν αρχικά πολίτες που ενημέρωσαν αμέσως τις Λιμενικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 72χρονος Γερμανός τα τελευταία χρόνια ζούσε σκάφος στον Άγιο Νικόλαο, Κρήτης.

Ωστόσο, εκείνο το βράδυ είχε βγει και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Στην επιστροφή για το σκάφος του, όπως όλα δείχνουν, φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να βρέθηκε μέσα στο νερό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

Τέλος, οι δύτες του Λιμενικού ανέσυραν τη σορό του άτυχου άνδρα.

Πηγή: Patris