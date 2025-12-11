Ένας 19χρονος μπλεγμένος από νωρίς στα πλοκάμια της παρανομίας και του εύκολου πλουτισμού, συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και παραχάραξη νομίσματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες (10/12) το απόγευμα όταν αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία που είχαν εις βάρος του, προχώρησαν στην πραγματοποίηση έρευνας στο σπίτι του σε περιοχή του δήμου Σητείας στο Λασίθι.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε ψευδοροφή και κατασχέθηκαν:

116,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

14,4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

μικροποσότητα κοκαΐνης,

11 μπισκότα ζαχαροπλαστικής περιέχοντα κάνναβη,

3 μαχαίρια,

1 σιδηρογροθιά,

84 πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ έκαστο,

35 ευρώ γνήσια σε χαρτονομίσματα,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

3 τρίφτες καπνού και

4 κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Σητείας.