Με φακούς, θερμικές κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά οι εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού που έφτασαν την Τετάρτη στην Κρήτη ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή την ευρύτερη περιοχή του Φρε όπου εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα ίχνη του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου.

Ερευνούν εξονυχιστικά εγκαταλελειμμένα σπίτια της περιοχής, πηγάδια ακόμα και πισίνες.

Η αγωνία όλων για την ζωή του νεαρού επιστήμονα εξακολουθεί να χτυπάει «κόκκινο».

Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν και την Πέμπτη, ενώ την Τετάρτη τα μέλη της εθελοντικής ομάδας μετέβησαν στο Φρε προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρώτη χαρτογράφηση της περιοχής και να οργανώσουν το επιχειρησιακό τους σχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι τα ίχνη του 33χρονου χάθηκαν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, σε περιοχή των Χανίων. Έκτοτε, παρά τις συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες των Αρχών, διασωστικών ομάδων, εθελοντών και της οικογένειάς του, η υπόθεση παραμένει άλυτη, με τις έρευνες να συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Πηγή: patris