Μια γυναίκα νεκρή και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (5/2) στον ΒΟΑΚ, μετά τον κόμβο του Πλατανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, στο τροχαίο εμπλέκονται τρία οχήματα στα οποία εγκλωβίστηκαν η οδηγός του ενός οχήματος, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και τρεις τραυματίες που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, με τον έναν από αυτούς να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των ατόμων και η Τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργείται από τις Αρχές.

Aυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο μετά το τροχαίο αναφέρει τι συνέβη τα πρώτα λεπτά μετά τη σύγκρουση των οχημάτων.

Πηγή: Zarpanews.gr