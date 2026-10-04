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Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 32χρονο άνδρα, σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Βλάσση του Δήμου Ηρακλείου.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 32χρονο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στον τόπο του δυστυχήματος έφτασαν αστυνομικοί που θα διερευνήσουν τα αίτια του τροχαίου, καθώς και πυροσβέστες για τον καθαρισμό του οδοστρώματος.