Τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο της Κρήτης το μεσημέρι του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.

Το τροχαίο δυστύχημα καταγράφηκε στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Γερανίου, του Δήμου Πλατανιά. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν, ένα αυτοκίνητο και ένα βανάκι, με αποτέλεσμα ένας συμπολίτης μας να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία που έσπευσε στο σημείο, απεγκλώβισε δύο άτομα από το ΙΧ, ενώ οι τραυματίες συνολικά είναι τρεις. Σημειώνεται πως το ένα εκ των δύο ατόμων που απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ειδικότερα, στο ένα ΙΧ επέβαινε ένα ζευγάρι Ελλήνων, με τον 70χρονο οδηγό να εντοπίζεται νεκρός στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ στο άλλο μια οικογένεια ξένων με τρία μικρά παιδιά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

Αδιευκρίνιστες είναι προσώρας οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Πηγή: Kriti 360