Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη και συγκεκριμένα στον Πύργο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όταν ένας νεαρός άνδρας έπεσε σε πηγάδι.

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την ΕΜΑΚ. Ωστόσο, ο 36χρονος ανασύρθηκε νεκρός και παραδόθηκε στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που περίμενε στο σημείο.

Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας:

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας με καταγωγή από το Ροτάσι, ήταν πατέρας ενός παιδιού. Στο χωράφι του βρισκόταν, όταν υποχώρησε ένα υποτυπώδες στήριγμα που είχε τοποθετήσει στο πηγάδι, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα, σε βάθος 15 – 20 μέτρων και να βρει τραγικό θάνατο.

Τραγικές φιγούρες οι συγγενείς του που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο.

Πηγή: Creta 24