Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Χανίων και ολόκληρης της Κρήτης η είδηση του θανάτου του γνωστού επιχειρηματία Μανώλη Ροδουσάκη σε τροχαίο δυστύχημα.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου (17/10) στον κόμβο του Πλατανιά επί του ΒΟΑΚ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο επιχειρηματίας και στο οποίο επέβαινε η σύζυγός του, Μαρία, συγκρούστηκε με όχημα τύπου βαν.

Ο Μανώλης Ροδουσάκης υπήρξε πρωτοπόρος πανελλαδικά, καθώς το 2024 είχε ξεκινήσει την καμπάνια να μην παρέχονται καύσιμα σε μοτοσικλετιστές που δεν φορούν κράνος.

Η τραγωδία στον ΒΟΑΚ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zarpanews.gr, το επιβατικό αυτοκίνητο, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο τύπου βαν, στο οποίο επέβαιναν και τρία παιδιά.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο επιχειρηματίας, ενώ τραυματίστηκε η σύζυγός του, Μαρία, η οποία έχει διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου για τη Διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη (Βενιζέλειο Ωδείο).

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διενεργεί η Τροχαία ΒΟΑΚ.

Η επιχειρηματική του δράση στα Χανιά και την Κίσσαμο

Ο Μανώλης Ροδουσάκης ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία της δυτικής Κρήτης, διατηρώντας πολυδιάστατη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, διατηρούσε:

Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην οδό Κισσάμου στα Χανιά. Μάντρα οικοδομικών υλικών στην Κίσσαμο. Πρατήριο υγρών καυσίμων στην Κίσσαμο.

Η πρωτοποριακή καμπάνια: «Όχι καύσιμα σε οδηγούς χωρίς κράνος»

Πέραν της επιχειρηματικής του διαδρομής, ο Μανώλης Ροδουσάκης είχε ξεχωρίσει για την κοινωνική του ευαισθησία και τον αγώνα του για την οδική ασφάλεια.

Το 2024, με αφορμή ένα τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 16χρονο δικυκλιστή στο Καστέλλι Κισσάμου ο οποίος δεν φορούσε κράνος, ο Μανώλης Ροδουσάκης πήρε την πρωτοβουλία να μην εφοδιάζει με καύσιμα τους οδηγούς δικύκλων που προσέρχονταν στο πρατήριό του χωρίς να φορούν το προστατευτικό τους κράνος.

Όπως δήλωσε στο zarpanews.gr ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Χανίων και αντιδήμαρχος, Γιάννης Δρακακάκης:

«Το πρατήριο του Μανώλη Ροδουσάκη ήταν το πρώτο πανελλαδικά που ξεκίνησε τη διαδικασία να μη βάζει καύσιμο σε μοτοσικλετιστές που δεν φοράνε κράνος. Εμείς τότε σαν Ένωση Βενζινοπωλών το κοινοποιήσαμε σε όλη την Κρήτη και αυτή η δράση επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα με αφορμή τροχαίο με νεαρό στο Καστέλλι που δεν φορούσε κράνος. Αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε να σώσει ανθρώπους από τροχαία και δυστυχώς έφυγε ο ίδιος από τροχαίο».