Νέο μήνυμα από την Πολιτική Προστασία εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του δήμου Μυλοποτάμου, καθώς η έντονη βροχόπτωση που συνεχίζεται προκαλεί εκ νέου συσσώρευση υδάτων και μεταφορά μεγάλου όγκου φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στις 11:55 σήμερα Σάββατο εκδόθηκε μήνυμα από 112, με το οποίο οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και, για προληπτικούς λόγους, να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.

Τα ορμητικά νερά που τρέχουν στον Μυλοπόταμο:

Το μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Μυλοποτάμου:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026

Σοβαρά τα προβλήματα στα χωριά του Μυλοποτάμου – Στη δίνη της κακοκαιρίας Ζωνιανά και Λιβάδια

Η κατάσταση στον Μυλοπόταμο παραμένει δύσκολη, καθώς η νέα έντονη βροχόπτωση επιβαρύνει περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί σημαντικό όγκο νερού. Η παρουσία φερτών υλικών στο οδόστρωμα δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι στα Ζωνιανά η επικίνδυνη κατάσταση που δημιουργήθηκε για ακόμη μία νύχτα οδήγησε τη δημοτική Αρχή στην απόφαση να προχωρήσει σε παρέμβαση στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Συγκεκριμένα, κρίθηκε αναγκαίο να «σπάσει» τμήμα του δρόμου, προκειμένου να δημιουργηθεί διέξοδος και να μπορέσουν να διαφύγουν τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στον οικισμό.

Στο μεταξύ, δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, όπου καταγράφονται εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο και στην αγροτική οδοποιία. Ο δρόμος προς τα Λιβάδια έκλεισε εκ νέου, καθώς τα συνεχιζόμενα φαινόμενα επιβαρύνουν την ήδη πληγείσα περιοχή.

Εικόνες από τις εκτεταμένες ζημιές:

Σε «κόκκινο» συναγερμό και το Λασίθι

Στα Φλαμουριανά του νομού Λασιθίου εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα με συνεργεία να δίνουν μεγάλο «αγώνα» για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Παράλληλα, κάτοικοι με ό,τι δυνάμεις τους έχουν απομείνει παλεύουν για να σώσουν τις περιουσίες τους.

Βίντεο από τις καταστροφές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία:

Οι κλήσεις που δέχθηκε η Πυροσβεστική ήταν αμέτρητες στον νομό, με την ίδια να πραγματοποιεί πάνω 20 απεγκλωβισμούς πολιτών. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην Ιεράπετρα, στα Φέρμα και τον Μακρύ Γιαλό στον νομό Λασιθίου.

Ειδικότερα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό 23 πολιτών από κατοικίες και αυτοκίνητα στις παραπάνω περιοχές. Σπίτια πλημμύρισαν από τον μεγάλο όγκο νερού, η κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους μέχρι και αυτή την ώρα είναι δραματική, παντού λάσπες και φερτά υλικά που έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές.

Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Tο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α. 6/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη 30-09-2026 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι από το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026) υποβαθμίζεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως και το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως το απόγευμα.

Live η πορεία της κακοκαιρίας στο νησί:

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη

Α) σήμερα Σάββατο έως νωρίς το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β) από αργά το απόγευμα σήμερα και έως το πρωί της Κυριακής κατά διαστήματα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

β) Στα Δωδεκάνησα (τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα το μεσημέρι έως και το μεσημέρι της Κυριακής (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.

Εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δύκτιο του νησιού

Συνεχίζονται τα προβλήματα στο οδικό Περιφερειακό δίκτυο της Κρήτης από την κακοκαιρία και τα έντονα καιρικά κατά τόπους φαινόμενα που επικρατούν. Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, στην περιφερειακή Ενότητα Χανίων έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Πέτρας Σελί -Σέμπρωνα Δήμου Πλατανιά.

Επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή Οδό Ιεράπετρας- Σητείας στο 15o χιλιόμετρο (Αγία Φωτιά) και στο 22ο χιλιόμετρο (Κουτσουράς) ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στο 28ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Αγίου Νικολάου Εξω Ποταμών.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό από Βισταγή προς Πλατάνια Δήμου Αμαρίου ενώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό από Κράνα προς Ζωνιανά και στην επαρχιακή οδό από Αξό προς Ζωνιανά.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείοu συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία, Ιρλανδική διάβαση στην οδό Καστοριάς στον Κατσαμπά Δήμου Ηρακλείου, Ιρλανδική διάβαση στην οδό Λυκίου στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά Δήμου Ηρακλείου, Ιρλανδική διάβαση στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ενώ έχει διακοπεί η είσοδος-έξοδος Επαρχιακού δρόμου Αρχανών-Σύλαμου κατά μήκος του φαραγγιού της Σύλαμου. Στο μεταξύ η κυκλοφορία στην Επαρχιακή Οδό Χερσονήσου-Καστελίου έχει αποκατασταθεί.

Οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσει, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.