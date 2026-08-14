Νέες μεταναστευτικές ροές καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης και στη Γαύδο, με 242 άτομα να εντοπίζονται και να μεταφέρονται με ασφάλεια σε δομές φιλοξενίας, ενώ ένας 35χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν συνελήφθη ως φερόμενος διακινητής.

Οι αλλοδαποί ανέφεραν ότι είχαν ξεκινήσει από τη Λιβύη, καταβάλλοντας έως και 2.000 δολάρια για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, 50 αλλοδαποί εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης. Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν ξεκινήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης το βράδυ της 10ης Αυγούστου, καταβάλλοντας από 1.500 έως 2.000 δολάρια για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Μεταξύ των 50 συνελήφθη ένας 35χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, καθώς οι υπόλοιποι τον υπέδειξαν ως το άτομο που είχε αναλάβει τη διακίνησή τους. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο, διευκόλυνση και έκθεση σε κίνδυνο. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

Παράλληλα, 86 άνδρες μετανάστες εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε λέμβο, περίπου 32 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Η λέμβος βρισκόταν σε δυσχερή θέση και οι άνθρωποι περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο αλιευτικό καταφύγιο της Ιεράπετρας.

Νωρίτερα, 58 άνδρες εντοπίστηκαν στην περιοχή «Ψαλίδια» στον Μακρύ Γιαλό, στον Δήμο Σητείας. Στελέχη του Λιμενικού που έσπευσαν στο σημείο τους μετέφεραν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας του δήμου.

Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε νότια της Γαύδου, όπου φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας εντόπισε λέμβο και περισυνέλεξε 48 αλλοδαπούς. Ανάμεσά τους βρίσκονταν 44 άνδρες, μία γυναίκα και τρεις ανήλικοι.

Οι 48 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε σκάφος της Frontex και οδηγήθηκαν στο λιμάνι «Καραβέ» της Γαύδου, πριν μεταφερθούν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας του δήμου.

Οι λιμενικές αρχές Ρεθύμνου, Ιεράπετρας και Χανίων έχουν αναλάβει τις προανακριτικές έρευνες για τα περιστατικά.

Πηγή: neakriti.gr