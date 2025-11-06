Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Ένα νέο σκάνδαλο που θυμίζει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτεται στην Κρήτη, όπως μεταδίδει το Cretalive, με κοινοτικά κονδύλια που διανεμήθηκαν χωρίς κανέναν έλεγχο, κυκλώματα που προσέφεραν «έτοιμα χρήματα» χωρίς τιμολόγια και ένα ανύπαρκτο σύστημα επιτήρησης, που άφησε τις αιτήσεις για το Μεταφορικό Ισοδύναμο να εκτοξευτούν – σαν τα … ψεύτικα πρόβατα των Κρητικών κτηνοτρόφων που είχαν προκαλέσει αντίστοιχο σκάνδαλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πληρώθηκαν ποσά που φτάνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αρμόδιες Αρχές κατάφεραν να μπλοκάρουν περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, πριν πέσουν σε κυκλώματα εκμετάλλευσης.

Πώς λειτουργούσε το σύστημα

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο αφορά την καταβολή ποσών από ευρωπαϊκούς πόρους σε επιχειρήσεις και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές, προκειμένου να αντισταθμίζεται το αυξημένο κόστος μεταφοράς προϊόντων.

Η διαδικασία μέχρι σήμερα ήταν απλή: οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στην Αναπτυξιακή Κρήτης, η οποία απλώς τις διαβιβάζει στην αρμόδια Αρχή Πληρωμής χωρίς να διενεργεί κανέναν έλεγχο – καθώς δεν είχε τέτοια αρμοδιότητα. Η κατάθεση τιμολογίων ή άλλων αιτιολογικών δεν ήταν υποχρεωτική, γεγονός που δημιούργησε την «τρύπα» που εκμεταλλεύτηκαν οι επιτήδειοι.

Όταν άρχισε να γίνεται αντιληπτό πως οι πληρωμές διαμοιράζονταν με … ειδικό τρόπο, το ζήτημα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Όπως συνέβη και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποιοι προωθούσαν την ιδέα ότι τα ελάχιστα ποσά (5.000 ευρώ) μπορούσαν να καταβληθούν με το ανάλογο «τίμημα», ανεξαρτήτως αν ο δικαιούχος πληρούσε τα κριτήρια. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η ένταξη ενός Γραφείου Τελετών, το οποίο ζήτησε Μεταφορικό Ισοδύναμο για τα … φέρετρα, προφανώς ακολουθώντας τα … «ταξίδια» των ψεύτικων προβάτων του προηγούμενου σκανδάλου.

Αδράνεια και έλλειψη ελέγχων

Η κυβερνητική ολιγωρία και η ανυπαρξία μηχανισμών ελέγχου οδήγησαν σε υπερβολικό αριθμό Αιτήσεων, με αποτέλεσμα η Κρήτη να εμφανίζεται να «εξάγει προϊόντα» που ουδείς μπορούσε να φανταστεί. Οι Αρχές, μέσα από ελέγχους (8η, 9η και 10η φάση Υποβολής), διαπίστωσαν ότι οι Αιτήσεις ήταν ασυνήθιστα πολλές, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.

Με έγγραφο που εκδόθηκε τον Οκτώβριο, το Υπουργείο Ανάπτυξης ζήτησε από την Αναπτυξιακή Κρήτης να προχωρήσει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, απαιτώντας από τους δικαιούχους την προσκόμιση τιμολογίων για τις μεταφορές προϊόντων. Οι πρώτοι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι πολλά τιμολόγια δεν είχαν εκδοθεί, και ήδη ξεκίνησε η διαδικασία επιστροφής των ποσών σε όσους είχαν εκμεταλλευτεί την αδυναμία του συστήματος.