‘Ενα αποτρόπαιο περιστατικό με δράστη έναν Κρητικό «νταή» και θύμα μια γυναίκα υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Φαιστού, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 13/9, στις Μοίρες του νομού Ηρακλείου.

Φορώντας ορθοπεδικό κολάρο, η γυναίκα δηλώνει πως έχει αιμάτωμα στον αυχένα και κακώσεις στο κεφάλι από τις γροθιές που δέχτηκε από οδηγό.

Όπως λέει η υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Φαιστού, ο 57χρονος οδηγός ήθελε να περάσει το αγροτικό του όχημα από το δρόμο στον οποίο γινόταν η λαϊκή αγορά στις Μοίρες, ενώ στο σημείο ήταν η ίδια με μία συνάδελφό της.

«Ενώ του αρνηθήκαμε με ωραίο τρόπο και είπαμε πως έχει μπροστά πάγκους θα χτυπήσετε κάποιον άνθρωπο, είπε “εγώ θα περάσω”. Έδωσε μία με το αμάξι, χτύπησε το κιγκλίδωμα και το καρότσι. Με βρίσκει στο πόδι και με χτυπάει», είπε η υπάλληλος στον ALPHA.

«Έδινε μπουνιές στο κεφάλι»

«Πάω να βγάλω το κινητό να φωτογραφίσω την πινακίδα του. Δεν προλάβαμε να το κάνουμε, βγαίνει έξω, με πιάνει από το λαιμό να με πνίξει. Η κοπέλα άρχισε και έκλαιγε και φώναζε “βοήθεια”» και στη συνέχεια «με έπιασε κεφαλοκλείδωμα και μου έδινε μπουνιές στο κεφάλι».

Ο 57χρονος οδηγός εγκατέλειψε αιμόφυρτη την υπάλληλο ενώ στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ με την υπάλληλο να διακομίζεται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την υπάλληλο, ο οδηγός επέστρεψε μαζί με τον 27χρονο γιο του και… ζήτησε τα ρέστα.

«Είναι απόλυτα κατακριτέο. Ο αντιδήμαρχος ήταν μαζί με την κοπέλα, πήγε μαζί και κάνανε μήνυση», δήλωσε ο δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης. Ο οδηγός και ο γιος του συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο.

Τον ξυλοδαρμό εργαζόμενης στην υπηρεσία Καθαριότητας από άνδρα, καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ν. Ηρακλείου καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη λαϊκή αγορά των Μοιρών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ν. Ηρακλείου:

«Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ν. Ηρακλείου καταδικάζει απερίφραστα την απρόκλητη, χυδαία φραστική επίθεση και τον ξυλοδαρμό εργαζόμενης στην καθαριότητα, που σημειώθηκε το Σάββατο 13/9/2025 στη λαϊκή αγορά των Μοιρών, κατά τη διάρκεια καθαρισμού του χώρου.

Η άνανδρη αυτή επίθεση, από δημότη που διαμαρτυρήθηκε λόγω του προσωρινού κλεισίματος του δρόμου, είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών κακώσεων στην εργαζόμενη και αποτελεί απαράδεκτη πράξη βίας απέναντι σε ανθρώπους που επιτελούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο και κοινωνικά αναγκαίο έργο.

Το γεγονός δε ότι ήταν μια βάρβαρη επίθεση από «άντρα» σε γυναίκα προσδίδει μια ακόμα πιο σοβαρή και ντροπιαστική διάσταση. Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία και θα μας βρουν απέναντι με κάθε μέσο.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για άλλη μια φορά τα σοβαρά προβλήματα που συνοδεύουν τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στις Μοίρες σε μια κεντρική οδό, βασική αρτηρία της πόλης, τμήμα εθνικής οδού η οποία παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο για τη λειτουργία της αγοράς:

– Δεν τηρείται κανένας κανονισμός λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

– Δεν διασφαλίζεται δίοδος για ασθενοφόρο ή πυροσβεστικό όχημα σε περίπτωση ανάγκης, με κίνδυνο την απώλεια ακόμα και για ανθρώπινες ζωές κατά τη λειτουργία της λαϊκής.

– Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων η διέλευση οχημάτων θέτει σε άμεσο κίνδυνο το προσωπικό καθαριότητας. Συχνά εργαζόμενοι γίνονται αποδέκτες φραστικών επιθέσεων από οδηγούς που παρανομούν, θεωρώντας το απορριμματοφόρο εμπόδιο στη διέλευσή τους.

Ως Σύλλογος δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα ανεχθούμε καμία μορφή βίας απέναντι σε εργαζόμενους. Θέτουμε τη Δημοτική Αρχή προ των ευθυνών της και την καλούμε :

Να καταδικάσει το γεγονός

– Να λάβει άμεσα μέτρα προστασίας του προσωπικού καθαριότητας

– Να στήριξη με κάθε τρόπο την εργαζόμενη θύμα του βίαιου περιστατικού

– Να ζητήσει περισσότερη αστυνόμευση για την αποφυγή ατυχήματος.

– Να μεταφέρει τη λαϊκή αγορά των Μοιρών σε κατάλληλο και ασφαλή χώρο. Η λειτουργία της στην οδό 25ης Μαρτίου είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη.

Η ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτες».