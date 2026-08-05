Δύο αδέρφια κτηνοτρόφοι, ηλικίας 36 και 29 ετών, συνελήφθησαν στην περιοχή της Μεσαράς του Ηρακλείου Κρήτης γιατί όπως διαπιστώθηκε μετά από σχετικό έλεγχο, δεν κατείχαν τον αριθμό των αιγοπροβάτων που αναγράφονται στις κτηνοτροφικές τους δηλώσεις.

Συγκεκριμένα κατά τον έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί του ΤΑΕ Μεσαράς και του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσιών στα ποιμνιοστάσια των δύο κτηνοτρόφων σε χωριό του δήμου Γόρτυνας διαπίστωσαν ότι ο πρώτος δεν είχε ούτε ένα αιγοπρόβατο στο μαντρί του, ενώ ο δεύτερος είχε απόκλιση μεγαλύτερη των 100 ζώων.

Στο ποιμνιοστάσιο του 36χρονου κτηνοτρόφου, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν αιγοπρόβατα παρότι στην κτηνοτροφική δήλωση που είχε υποβάλλει για το 2025, φέρεται να κατέχει 212 ζώα.

Στην έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στο ποιμνιοστάσιο του 26χρονου αδερφού του, βρέθηκαν 100 αιγοπρόβατα από τα οποία τα μισά δεν έφεραν τα προβλεπόμενα ενώτια. Επίσης ήταν λιγότερα κατά 120 σε σχέση με την κτηνοτροφική του δήλωσή όπου αναγράφεται ότι έχει στην κατοχή του 220 ζώα.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής.