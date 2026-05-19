Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό έχει προκαλέσει ένα βίντεο που δείχνει εθνοφύλακες με πλήρη εξάρτηση πάνω σε καρότσα αγροτικού φορτηγού 4×4 να κινούνται στον Βόρειο Οδικό Άξονα στην Κρήτη.

Το πρωτοφανές περιστατικό που συνέβη το πρωί της Κυριακής 17/05 στο ύψος του Πετρέ στο Ρέθυμνο, τρομοκράτησε μία οικογένεια Αυστραλών τουριστών, που είδε ξαφνικά μπροστά από το αυτοκίνητό της ένα κομβόι αγροτικών οχημάτων, που μετέφεραν άνδρες με στρατιωτικά ρούχα και βαρύ οπλισμό στις καρότσες, να τους σημαδεύουν κατά πρόσωπο με πυροβόλα.

Την ίδια εικόνα είδαν έκπληκτοι και ντόπιοι, που έτυχε να βρεθούν εκείνη την ώρα στην εθνική οδό. Οι Αυστραλοί όμως κατέγραψαν σε βίντεο το απίστευτο σκηνικό και έσπευσαν να καταγγείλουν όσα είδαν, ελπίζοντας να πάρουν μία πειστική εξήγηση για το λόγο που βρέθηκαν οι πάνοπλοι άνδρες στον δρόμο τους και τους σημάδευαν.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο και την καταγγελία:

Στο οπτικό υλικό εικονίζεται ένα πολιτικό όχημα τύπου 4×4 (αγροτικό) να κινείται στην εθνική οδό, μεταφέροντας στην καρότσα του άνδρες της Εθνοφυλακής. Οι εθνοφύλακες, φορώντας στρατιωτικές στολές και πλήρη εξάρτυση, κρατούσαν τα υπηρεσιακά τους όπλα σε εμφανή και προτεταμένη θέση, προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά και αναστάτωση στους πολίτες που βρέθηκαν στον ίδιο δρόμο.

Μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, στρατιωτικές πηγές έσπευσαν να δώσουν διευκρινίσεις για το συμβάν, επιβεβαιώνοντας μεν τη νομιμότητα της παρουσίας των ανδρών, αλλά εντοπίζοντας ένα σημαντικό λάθος στους χειρισμούς της μεταφοράς, καθώς η μεταφορά του οπλισμού με αυτόν τον τρόπο αποτελεί ξεκάθαρη παράκαμψη των προβλεπόμενων κανονισμών ασφαλείας και δημόσιας εικόνας.

«Η μετακίνηση των εθνοφυλάκων ήταν απόλυτα νόμιμη και προγραμματισμένη, ωστόσο ο ατομικός οπλισμός έπρεπε σε κάθε περίπτωση να είχε καλυφθεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής σε δημόσιο οδικό δίκτυο, ώστε να μην είναι ορατός και να μην προκαλείται πανικός ή παρερμηνείες», ανέφερε χαρακτηριστικά στρατιωτική πηγή.

Τι ανάγκασε τους Εθνοφύλακες να βγουν στον ΒΟΑΚ με τα όπλα

Όπως αποκαλύφθηκε, οι εθνοφύλακες επέστρεφαν από προγραμματισμένη στρατιωτική δραστηριότητα (άσκηση ή βολή) της μονάδας τους. Η επιλογή να μετακινηθούν με ιδιωτικό pick-up όχημα αντί για υπηρεσιακό στρατιωτικό καμιόνι δεν έγινε τυχαία, αλλά υπαγορεύτηκε από τις ανάγκες της υπηρεσίας. Λόγω των δύσβατων σημείων επιστρατεύτηκε το πολιτικό όχημα για τη γρήγορη και ευέλικτη μεταφορά των ανδρών. Άλλωστε, οι χωματόδρομοι που περιλαμβάνονταν για διέλευση στο σενάριο της άσκησης δεν ήταν προσπελάσιμοι, λόγω των έργων που γίνονται στην περιοχή.

Παρά το γεγονός ότι η υπηρεσιακή ανάγκη δικαιολογεί τη χρήση του οχήματος, το γεγονός ότι οι εθνοφύλακες εμφανίστηκαν με τα όπλα ανά χείρας σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Κρήτης έχει προκαλέσει σάλο. Για το περιστατικό αναμένεται να διενεργηθεί εσωτερικός έλεγχος προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για πιθανή μη τήρηση των κανόνων απόκρυψης του οπλισμού.