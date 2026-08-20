Στην παράταση των άμεσων, προληπτικών μέτρων για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου του νησιού από τη νόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης, με ισχύ από την Παρασκευή 21 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Παρότι η Κρήτη παραμένει πλήρως «ελεύθερη» από τον ιό, τα αυξημένα κρούσματα στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε συνδυασμό με την υψηλή μεταδοτικότητα και την ανθεκτικότητα του ιού στο περιβάλλον για έως και 6 μήνες, καθιστούν επιβεβλημένη τη θωράκιση του νησιού.

Κανόνες για τις μετακινήσεις των ζώων

Για το διάστημα ισχύος των μέτρων καθορίζονται αυστηροί όροι στις μετακινήσεις των κοπαδιών:

Απαγόρευση εισόδου: Συνεχίζεται η πλήρης απαγόρευση εισαγωγής αιγοπροβάτων στην Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας.

Συνεχίζεται η πλήρης απαγόρευση εισαγωγής αιγοπροβάτων στην Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας. Ενδοπεριφερειακές μετακινήσεις: Οι μετακινήσεις για σφαγή επιτρέπονται σε όλη την Κρήτη. Ωστόσο, οι μετακινήσεις για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά εντός της ίδιας Περιφέρειας Ενότητας.

Οι μετακινήσεις για σφαγή επιτρέπονται σε όλη την Κρήτη. Ωστόσο, οι μετακινήσεις για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά εντός της ίδιας Περιφέρειας Ενότητας. Χειμερινοί βοσκότοποι: Επιτρέπεται η αλλαγή βοσκοτόπου τόσο εντός όσο και εκτός Περιφερειακής Ενότητας (πάντα εντός Κρήτης), βάσει των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων.

Επιτρέπεται η αλλαγή βοσκοτόπου τόσο εντός όσο και εκτός Περιφερειακής Ενότητας (πάντα εντός Κρήτης), βάσει των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων. Μεταφορές και Καραντίνα: Απαγορεύεται η ταυτόχρονη μεταφορά ζώων από διαφορετικές εκτροφές. Όλα τα οχήματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα και απολυμασμένα, ενώ τα ζώα που φτάνουν στον νέο προορισμό μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα 21 ημερών.

Μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Οι κτηνοτρόφοι του νησιού καλούνται να εφαρμόσουν άμεσα τα εξής μέτρα στις εγκαταστάσεις τους:

Περίφραξη και Απολύμανση: Πλήρης θωράκιση των εγκαταστάσεων και τοποθέτηση απολυμαντικής τάφρου ή τάπητα με βιοκτόνο στις εισόδους και εξόδους οχημάτων.

Πλήρης θωράκιση των εγκαταστάσεων και τοποθέτηση απολυμαντικής τάφρου ή τάπητα με βιοκτόνο στις εισόδους και εξόδους οχημάτων. Ελεγχόμενη πρόσβαση: Απαγόρευση εισόδου σε εξωτερικά άτομα και οχήματα (χρήση φορμών και ποδοναρίων αν η είσοδος είναι απαραίτητη).

Απαγόρευση εισόδου σε εξωτερικά άτομα και οχήματα (χρήση φορμών και ποδοναρίων αν η είσοδος είναι απαραίτητη). Χώρος απομόνωσης: Δημιουργία ειδικού χώρου καραντίνας για νέα ή ύποπτα ζώα.

Δημιουργία ειδικού χώρου καραντίνας για νέα ή ύποπτα ζώα. Υγιεινή & Απαγορεύσεις: Χρήση ειδικού ρουχισμού εντός της εκτροφής, τακτικές μυοκτονίες/απεντομώσεις, αυστηρός έλεγχος προέλευσης ζωοτροφών και απόλυτη απαγόρευση δανεισμού εργαλείων, ζώων ή προσωπικού με άλλες εκτροφές.

Οδηγίες για σφαγεία, τυροκομεία και μεταφορείς

Η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων επεκτείνεται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής:

Σφαγεία: Αυξημένη επαγρύπνηση για ύποπτα περιστατικά, σχολαστικοί καθαρισμοί και παραλαβή ζώων αποκλειστικά με τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα.

Αυξημένη επαγρύπνηση για ύποπτα περιστατικά, σχολαστικοί καθαρισμοί και παραλαβή ζώων αποκλειστικά με τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα. Τυροκομεία και Βιομηχανίες Γάλακτος: Παραλαβή γάλακτος μόνο από καθαρές εκτροφές (και σε καθεστώς Μ4 για τον μελιταίο πυρετό). Υποχρεωτική, σχολαστική απολύμανση των βυτιοφόρων (ιδιαίτερα των ελαστικών) πριν και μετά την είσοδο σε κάθε εκτροφή, με τήρηση σχετικού αρχείου.

Παραλαβή γάλακτος μόνο από καθαρές εκτροφές (και σε καθεστώς Μ4 για τον μελιταίο πυρετό). Υποχρεωτική, σχολαστική απολύμανση των βυτιοφόρων (ιδιαίτερα των ελαστικών) πριν και μετά την είσοδο σε κάθε εκτροφή, με τήρηση σχετικού αρχείου. Εμπόριο Ζωοτροφών και Εισαγωγές: Πλύσιμο και απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς, χρήση προστατευτικού εξοπλισμού μιας χρήσης από τους οδηγούς. Επιχειρήσεις που εισάγουν φυτικές ζωοτροφές από Βουλγαρία και Ρουμανία υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής δύο ημέρες πριν τη μεταφορά.

Τέλος, οι ιδιώτες και επίσημοι κτηνίατροι καλούνται σε διαρκή ετοιμότητα για τον άμεσο εντοπισμό ύποπτων συμπτωμάτων, λαμβάνοντας όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας κατά τις επισκέψεις τους στις εκτροφές.