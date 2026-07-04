Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (3/7) στην πολυσύχναστη παραλία του Κόκκινου Πύργου, στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, στη Μεσαρά, όταν ένας λαγοκέφαλος εντοπίστηκε να κολυμπά σε απόσταση αναπνοής από ένα 8χρονο παιδί.

Όλα συνέβησαν όταν ένας πατέρας με τον 8χρονο γιο του βρίσκονταν στη θάλασσα, σε απόσταση περίπου 15 μέτρων από την ακτή. Κάποια στιγμή, ο πατέρας βγήκε για λίγο προς την αμμουδιά προκειμένου να φέρει νερό στο παιδί του, το οποίο παρέμεινε στα ρηχά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο μικρός άρχισε να καλεί έντρομος σε βοήθεια, βλέποντας το μεγάλο ψάρι-εισβολέα να πλησιάζει δίπλα του.

Η άμεση επέμβαση του πατέρα

Ακούγοντας τις φωνές του γιου του, ο πατέρας επέστρεψε αμέσως στο νερό. Όπως περιέγραψε ο ίδιος, ο λαγοκέφαλος βρισκόταν μια «ανάσα» από το παιδί. Με εξαιρετικά γρήγορες κινήσεις, κατάφερε να παρέμβει και να απομακρύνει το ψάρι πριν αυτό προχωρήσει σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Το ευτύχημα είναι ότι το παιδί δεν δέχθηκε δάγκωμα, ωστόσο η τρομάρα που πήρε ήταν πολύ μεγάλη.

Σε απόγνωση οι αλιείς για την έξαρση του φαινομένου

Η αυξημένη εμφάνιση λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, και ιδιαίτερα στις παραλίες της Κρήτης, αποτελεί ένα πρόβλημα που διαρκώς επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια. Οι τοπικοί αλιείς εκφράζουν επανειλημμένα την απόγνωσή τους, καθώς το συγκεκριμένο τοξικό είδος δεν αλλοιώνει μόνο το θαλάσσιο οικοσύστημα, αλλά πλησιάζει πλέον συστηματικά και τις ακτές όπου κολυμπούν λουόμενοι, εντείνοντας την ανάγκη για τη λήψη δραστικών μέτρων από τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγη: Creta24.gr