Μια απρόσμενη ανακάλυψη έκανε το περασμένο Σάββατο ένας δύτης , όταν «βούτηξε» με ψαροντούφεκο στα καταγάλανα νερά της Χερσονήσου στην Κρήτη. Σε βάθος μόλις 3,8 μέτρων και περίπου 70 μέτρα μακριά από την ακτή, ο δύτης βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε ένα ανθρώπινο άγαλμα, που «αναπαυόταν» στον αμμώδη βυθό, ανάμεσα σε φύκια και βράχια.

Ο ψαροντουφεκάς, μιλώντας στο ekriti.gr είπε ότι η πρώτη του αντίδραση ήταν σοκ και έκπληξη, την στιγμή που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον απρόσμενο θησαυρό στον βυθό. Η περιγραφή του κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που παρόμοια ευρήματα εντοπίζονται στην περιοχή.

Δείτε το βίντεο με τον εντοπισμό του αγάλματος:

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο προϊστάμενος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, Θεοτόκης Θεοδούλου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει το θέμα. Ανέφερε μάλιστα ότι τα συγκεκριμένα αγάλματα δεν είναι αρχαία αλλά πρόκειται για νεότερες τσιμεντένιες κατασκευές που τοποθετούνται σκόπιμα στον βυθό από καταδυτικά κέντρα, για να προσδώσουν —όπως είπε— «ενδιαφέρον και ζωή» στο υποθαλάσσιο τοπίο.

Μαρ. Κορνάρου