Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές καταιγίδες έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας την Κρήτη, προκαλώντας σειρά προβλημάτων σε πολλές περιοχές του νησιού. Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφηκαν στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και στη νότια Κρήτη.

Η βροχόπτωση ξεκίνησε από νωρίς χθες (12/2) το βράδυ και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εξελίχθηκε σε έντονη καταιγίδα, με τους ανέμους να πνέουν θυελλώδεις, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Προβλήματα στον Δήμο Φαιστού

Ιδιαίτερα επηρεάστηκε ο Δήμος Φαιστού, όπου σε αρκετές περιοχές «άνοιξαν» κυριολεκτικά οι ουρανοί. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ λάσπες και φερτά υλικά κάλυψαν το οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Στον δρόμο προς τον αναδασμό Τυμπακίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η γέφυρα υπέστη σοβαρή ζημιά και «κόπηκε» στα δύο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες προχώρησαν στο κλείσιμο του δρόμου, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

Κατολισθήσεις και διακοπές κυκλοφορίας

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν και κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία. Μία από αυτές σημειώθηκε στον δρόμο από τις Καμάρες προς τα Βορίζια, επίσης στον Δήμο Φαιστού, όταν βράχος κατέληξε στο οδόστρωμα, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Πτώσεις δέντρων – Παρεμβάσεις της Πυροσβεστικής

Οι θυελλώδεις άνεμοι οδήγησαν και σε πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε πολλαπλές κλήσεις και επιχείρησε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προχωρώντας σε κοπές και απομακρύνσεις δέντρων, όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις τους.