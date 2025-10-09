Τραγωδία σημειώθηκε στην παραλία των Φαλασάρνων στα Χανιά την Πέμπτη (9/10), με έναν ηλικιωμένο να χάνει τη ζωή του.

Τραγωδία σημειώθηκε στην παραλία των Φαλασάρνων στα Χανιά την Πέμπτη (9/10), με έναν ηλικιωμένο να χάνει τη ζωή του.

Ο 71χρονος με καταγωγή από τη Γερμανία, έκανε το μπάνιο του στη θάλασσα, μαζί με τον 48χρονο γιο του.

Λίγο μετά τις 15:00 και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι δύο άνδρες ενώ κολυμπούσαν, κατέληξαν να πνίγονται, με τους λουόμενους να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και να σπεύδουν για βοήθεια, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Ο 71χρονος άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή

Στο σημείο, έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισάμου και παρέλαβε τους δύο άνδρες, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του ηλικιωμένου.