Προφυλακίστηκε ο πατέρας που κατηγορείται ότι βίαζε τις δύο κόρες του σε περιοχή της Μεσαράς στη Κρήτη, με σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα.

Ο 54χρονος έφτασε στις 11 το πρωί της Δευτέρας στο Δικαστικό Μέγαρο παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και λίγο μετά τη 1 είχε ολοκληρώσει την απολογία του.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή απολογήθηκε η 42χρονη μητέρα η οποία κατηγορούνταν για σωματικές βλάβες και αφέθηκε ελεύθερη με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα αλλά και να μην πλησιάσει τα παιδιά της.

Όσα αναφέρει η δικογραφία

Μέσα από τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Ασφάλεια Ηρακλείου, περιγράφεται η σεξουαλική, σωματική και ψυχική κακοποίηση των κοριτσιών, ενώ γίνεται αναφορά και σε άλλα άτομα που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα και τον σχηματισμό της δικογραφίας, από την κατάθεση του 23χρονου αδελφού των δύο γυναικών –της ανήλικης και της 24χρονης– προκύπτει ότι η 24χρονη αδελφή του, τις απογευματινές ώρες της 5/1/2026, τον ενημέρωσε πως πατέρας του παιδιού που γέννησε στις 14/7/2025 είναι ο πατέρας τους, ενώ ψευδώς είχε αναφέρει ότι πρόκειται για υπήκοο Πακιστάν με το όνομα Ali. Επιπλέον, ανέφερε ότι το ίδιο απόγευμα και η ανήλικη αδελφή του τού εκμυστηρεύτηκε πως από την ηλικία των 13 ετών ο πατέρας της προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της.

Στην κατάθεσή της, η 24χρονη ανέφερε ότι ο πατέρας της, σε μη προσδιορισμένες χρονικές στιγμές, της έκανε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα. Επίσης, κατέθεσε ότι ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της κοινής τους συμβίωσης, την εξύβριζε και χειροδικούσε εις βάρος τόσο της ίδιας όσο και της ανήλικης αδελφής της. Τέλος, ανέφερε ότι και η μητέρα της, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, χειροδικούσε εις βάρος της.

Η ανήλικη κόρη της οικογένειας, μιλώντας στους αστυνομικούς παρουσία πραγματογνώμονα, ανέφερε ότι ο πατέρας της, σε μη προσδιορισμένες χρονικές στιγμές από το έτος 2024 έως τις 24/12/2025, και σε χρόνους που βρισκόταν υπό την προστασία του, προέβαινε χωρίς τη συναίνεσή της σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σωματική κακοποίηση που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, υπέστη από τον πατέρα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη αναφέρθηκε και σε έναν άνδρα με το όνομα Μιχάλης, ο οποίος προέβη, με τη θέλησή της, σε γενετήσιες πράξεις, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του.

Κατάθεση στους αστυνομικούς έδωσε και η σύζυγος του αδελφού των δύο γυναικών, η οποία δήλωσε ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας απειλών και εξυβρίσεων από τον πατέρα προς τις δύο κόρες. Επιπλέον, ανέφερε ότι ήταν παρούσα κατά την εκμυστήρευση των κοριτσιών σχετικά με την κακοποίηση που είχαν υποστεί συστηματικά κατά το τελευταίο διάστημα της διετίας, ενώ επιβεβαίωσε ότι η μεγαλύτερη κόρη ανέφερε πως πατέρας του παιδιού που γέννησε στις 14/7/2025 στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι ο πατέρας της.

Στη δικογραφία γίνεται επίσης αναφορά σε καταγραφικό μηχάνημα που βρέθηκε και κατασχέθηκε, το οποίο διαθέτει δύο κάμερες. Όπως διαπιστώθηκε, πραγματοποιούνταν λήψη και μετάδοση εικόνας από δημόσιους, μη οικιακούς χώρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί κρίνουν σκόπιμη τη λήψη γενετικού υλικού από τον πατέρα των κοριτσιών, προκειμένου να διενεργηθούν εργαστηριακές – συγκριτικές εξετάσεις για την εξακρίβωση της πατρότητας του βρέφους που γέννησε η κόρη του. Όπως αναφέρεται, το βρέφος παρέμεινε αμέσως μετά τη γέννησή του στο νοσοκομείο, υπό την προστασία της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στη δικογραφία υπάρχει και το προανακριτικό υλικό που είχε συγκεντρωθεί από το Α.Τ Φαιστού, μετά από εισαγγελική παραγγελία που αφορά την διερεύνηση καταγγελλομένων σε βάρος των δύο γονέων με ομοειδές περιεχόμενο.

Πηγή: Patris