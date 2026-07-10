Αδιανόητες και εξοργιστικές καταστάσεις καταγράφηκαν για ακόμη μια φορά στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), με έναν οδηγό να προχωρά σε μια εγκληματική ενέργεια, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του, αλλά και τις ζωές των υπόλοιπων ανυποψίαστων χρηστών του δρόμου.

Το νέο περιστατικό ακραίας οδηγικής απερισκεψίας, έχει καταγραφεί σε βίντεο το οποίο αποτυπώνει καρέ-καρέ πώς μια στιγμή καθαρής τρέλας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα.

Το συμβάν σημειώθηκε στο τμήμα του δρόμου μετά την περιοχή του Αγίου Ραφαήλ, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στα πλάνα, ο οδηγός ενός ασημί Ι.Χ. αυτοκινήτου αποφάσισε να κάνει προσπέραση, αψηφώντας πλήρως τη διπλή διαχωριστική γραμμή. Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, την ίδια ακριβώς στιγμή που από την απέναντι κατεύθυνση, προς Χανιά, έρχονταν κανονικά άλλα οχήματα.

Ελιγμός σωτηρίας σε κλάσματα δευτερολέπτου

Η μετωπική σύγκρουση αποφεύχθηκε κυριολεκτικά στο παρά πέντε χάρη στα αντανακλαστικά και την ψυχραιμία ενός άλλου οδηγού. Το ασημί Ι.Χ. βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από ένα φορτηγάκι που κινούταν κανονικά στην πορεία του.

Ο οδηγός του επαγγελματικού οχήματος, βλέποντας το αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω του με ταχύτητα, κατάφερε σε κλάσματα δευτερολέπτου να πραγματοποιήσει ελιγμό αποφεύγοντας το «καρφωμα».

Την ίδια στιγμή, οι οδηγοί των οχημάτων που ακολουθούσαν αναγκάστηκαν να πατήσουν απότομα φρένο. Η κίνησή τους αυτή απέτρεψε οριακά μια μεγάλη καραμπόλα, σε ένα σημείο του εθνικού δικτύου όπου οι ταχύτητες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες.

Καθημερινός εφιάλτης οι παράνομες προσπεράσεις

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα, ωστόσο το συγκεκριμένο οπτικό υλικό προκαλεί έντονο προβληματισμό και οργή. Οι αντικανονικοί ελιγμοί και οι προσπεράσεις σε τυφλά σημεία αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στον ΒΟΑΚ.

Η κατάσταση μάλιστα γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη κατά τους θερινούς μήνες, καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων στο νησί αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της τουριστικής περιόδου. Το νέο αυτό βίντεο-ντοκουμέντο αποτελεί άλλη μια ηχηρή και δραματική υπενθύμιση ότι στους ελληνικούς δρόμους, η απόσταση ανάμεσα στην καθημερινή μετακίνηση και την ανείπωτη τραγωδία κρέμεται, δυστυχώς, από μια κλωστή.

Πηγή: zarpanews.gr