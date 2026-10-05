Εικόνες βιβλικής καταστροφής αποκαλύπτει η «επόμενη ημέρα» της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη, με τις ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες, σπίτια και επιχειρήσεις να είναι τεράστιες και έναν 80χρονο κτηνοτρόφο να έχει χάσει την ζωή του από τα ορμητικά νερά.

Οι ραγδαίες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, προκαλώντας υπερχειλίσεις ποταμών, εκτεταμένες πλημμύρες και επικίνδυνες κατολισθήσεις. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν σε απόλυτη επιφυλακή, δίνοντας μάχη με τα λασπόνερα, που μπήκαν στους οικισμούς και κατέκλυσαν σπίτια και καταστήματα σε περιοχές του Λασιθίου, του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, όπου ο ορεινός όγκος του Μυλοποτάμου επλήγη ανεπανόρθωτα.

Η ένταση των φαινομένων έπληξε με σφοδρότητα την Ιεράπετρα, τα Ζωνιανά, το Μαλεβίζι και το Οροπέδιο. Τεράστιοι όγκοι νερού που κατέβηκαν από τα ορεινά αλλοίωσαν τις κοίτες των ποταμών, ενώ το αγροτικό οδικό δίκτυο και το παραλιακό μέτωπο δέχθηκαν τεράστια πίεση από τη συσσώρευση φερτών υλικών, βράχων και λάσπης.

Σοβαρά προβλήματα υποδομών καταγράφονται στους οικισμούς Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα, οι οποίοι τέθηκαν για ώρες εκτός δικτύου υδροδότησης, κάνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων ακόμη πιο δύσκολες, μέχρι να αποκατασταθούν μερικώς σήμερα Δευτέρα τα προβλήματα.

Από την έναρξη των φαινομένων στην Περιφέρεια Κρήτης και συγκεκριμένα από την 01 Οκτωβρίου 2026 έως και χθες 04 Οκτωβρίου 2026 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 508 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν ενέργειες σε 214 περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:

– 103 αντλήσεις υδάτων,

– 101 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και

– 7 κοπές δέντρων

– ⁠1 διάσωση ζώου

– ⁠2 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Απέραντες λίμνες οι καλλιέργειες

Τεράστιο είναι το πλήγμα για τον πρωτογενή τομέα του νησιού. Αγρότες και παραγωγοί βλέπουν τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνονται στη λάσπη, καθώς τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης και κάμποι μετατράπηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε απέραντες λίμνες.

Η επόμενη ημέρα προμηνύεται εξαιρετικά δύσκολη για τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές. Ο κρατικός μηχανισμός προετοιμάζεται για τη διαδικασία της καταγραφής των ζημιών, ενώ κυβερνητικό κλιμάκιο φτάνει στο νησί, με επικεφαλής τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, που θα μετάσχει σύσκεψης στην Περιφέρεια για ενημέρωση και αποτίμηση των ζημιών.