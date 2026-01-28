Έκπληκτη και σίγουρα με πολλά ερωτηματικά, παρακολουθεί η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, την εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά δύο γυναίκες, οι οποίες για άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια, έβαλαν φωτιά σε καφετέρια, που βρίσκεται πολύ κοντά σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Οι κάμερες ασφαλείας που ήταν τοποθετημένες έξω από το κατάστημα, αποδείχτηκαν «σωτήριες», καθώς έχουν καταγράψει καρέ – καρέ τη δράση των δύο γυναικών.

Σήμερα λοιπόν αναμένεται να δικαστούν με την κατηγορία του εμπρησμού, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός, πως απεικονίζονται στο βίντεο να αποχωρούν από το σημείο φλεγόμενες και τραυματισμένες.

Παρακολουθήστε το συγκλονιστικό βίντεο του εμπρησμού

Εντυπωσιακά δεδομένα στη δικογραφία

Διαβάζοντας αποσπάσματα της δικογραφίας, που έχει συνταχθεί από το ανακριτικό γραφείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πραγματικά «εντυπωσιάζει» ο επαγγελματισμός των δύο γυναικών.

«Συναυτουργοί, για την πράξη που έλαβε χώρα την … 2019 και περί ώρα 05:30’ σε επιχείρηση καφέ στην οδό … αριθμό … στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, ιδιοκτησίας… Με βάση την αυτοψία που ενεργήσαμε καθώς και το προανακριτικό υλικό, η αιτία της πυρκαγιάς οφείλεται σε κακόβουλη ενέργεια (εμπρησμό από πρόθεση) με τη χρήση εύφλεκτου υγρού (αμόλυβδης βενζίνης) από δύο άτομα με γυναικεία χαρακτηριστικά, που γνώριζαν/κινούνταν στον χώρο της επιχείρησης (χωρίς την πίεση χρόνου αφού προηγήθηκε χρονοβόρα διαδικασία προετοιμασίας του χώρου περί των 17-18 λεπτών) αποτέλεσμα της οποίας, υπήρξε η βίαιη εκτόνωση (έκρηξη) εκρηκτικών αερίων καυσίμου που δημιουργήθηκαν στον χώρο της επιχείρησης μετά από έκθεσή τους σε φλόγα».

«Να σημειωθεί πως όπως προκύπτει από την εξέταση του οπτικού υλικού, η μια εκ των δύο δραστών εκτελεί κατά διαστήματα βίαιες κινήσεις στο κάτω μεταλλικό τμήμα της πόρτας εισόδου της επιχείρησης όπου βρίσκεται και η κλειδαριά, με απώτερο σκοπό να φανεί ως διάρρηξη – παραβίαση για παραπλάνηση των Αρχών, ενώ κατά την αυτοψία, η κλειδαριά της εισόδου βρέθηκε κλειδωμένη κατά μία στροφή (πύρος κλειδαριάς) και όχι κατά δύο στροφές όπως μας κατέθεσε κατηγορηματικά ότι κλείδωνε πάντα και κλείδωσε την προηγούμενη ημέρα η υπεύθυνη και μοναδική υπάλληλος της επιχείρησης».

Η εντυπωσιακή έκρηξη

Σύμφωνα με τη σχηματισθείσα δικογραφία, ακολούθησε η έκρηξη στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν και οι δύο κατηγορούμενες γυναίκες. Η μία τραυματίστηκε στο πόδι, η οποία διέφυγε τρέχοντας ανατολικά μέσα από υπαίθρια επιχείρηση, ενώ η δεύτερη συνεργός, φλεγόμενη (μετά από μετάδοση της φωτιάς στα ρούχα της και πάνω – κάτω άκρα της) διέφυγε τρέχοντας νότια, διασχίζοντας την οδό … ».

Η αναγνώριση και η ανώνυμη καταγγελία

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μία από τις δύο εμπλεκόμενες γυναίκες αναγνωρίστηκε από μάρτυρες κατά τη διάρκεια των ένορκων καταθέσεων, βάσει των χαρακτηριστικών του προσώπου της, τα οποία ταυτίστηκαν με εκείνα της συντρόφου του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Παράλληλα, η Πυροσβεστική δέχθηκε ανώνυμο τηλεφώνημα, στο οποίο αναφερόταν ότι ο εμπρησμός προκλήθηκε κατ’ εντολή του ιδιοκτήτη, με σκοπό την είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης, ενώ η σύντροφός του φέρεται να αναγνωρίστηκε και από οπτικό υλικό.

Κατά την προανάκριση, στελέχη του Ανακριτικού Γραφείου της Πυροσβεστικής Ηρακλείου, σε συνεργασία με συναδέλφους τους στην Αθήνα, εντόπισαν τη φερόμενη ως δράστιδα στην Αττική. Η ίδια προσήλθε φορώντας γάντια και διαπιστώθηκαν στα άνω άκρα της σημάδια που παρέπεμπαν σε εγκαύματα, τα οποία απέδωσε σε τροχαίο ατύχημα. Υποστήριξε ότι το επίμαχο διάστημα δεν βρισκόταν στο Ηράκλειο, ισχυρισμός που δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου προέκυψε ότι το πρόσωπο που επικαλέστηκε ως άλλοθι δεν βρισκόταν στην περιοχή που ανέφερε.

Η συνέχιση της έρευνας οδήγησε και στην ταυτοποίηση δεύτερης γυναίκας ως συναυτουργού. Από το προανακριτικό υλικό και την άρση τηλεφωνικών επικοινωνιών προέκυψε ότι είχε τραυματιστεί από την έκρηξη και αναζήτησε ιατρική βοήθεια στο ΚΑΤ, με θλαστικό τραύμα συμβατό με τα ευρήματα του σημείου της πυρκαγιάς. Η ίδια είχε μεταβεί ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά στο Ηράκλειο και επέστρεψε λίγες ημέρες αργότερα, με εισιτήρια που πληρώθηκαν μετρητοίς, εκ των οποίων το ένα είχε εκδοθεί σε διαφορετικό όνομα, προκειμένου να παραπλανηθούν οι Αρχές.

Κατά την διεξαγωγή της έρευνας στο ΚΑΤ, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα νοσηλεύτηκε επί τέσσερις ημέρες στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων, δηλώνοντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Η ταυτοποίησή της έγινε μέσω φωτογραφικού υλικού από λογαριασμό της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι διατηρούσε φιλική σχέση με την πρώτη κατηγορούμενη, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από κοινές αναρτήσεις τους.