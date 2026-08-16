«Αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορεί να συμβούν», με αυτή τη φράση σχολίασε ο κρητικός καλλιτέχνης το παράξενο σκηνικό που σημειώθηκε σε πανηγύρι στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου.

Την ώρα που οι παρευρισκόμενοι απολάμβαναν τους τοπικούς μεζέδες και τη μουσική, τέσσερις άνδρες σήκωσαν ψηλά μια ηλικιωμένη που ήταν κατάκοιτη πάνω σε μια ξαπλώστρα και την μετέφεραν μπροστά από την εξέδρα των καλλιτεχνών.

Βίντεο από την κατάκοιτη γιαγιά να μεταφέρεται προς την σκηνή πάνω σε ξαπλώστρα:

Από κάτω επικρατεί ένας «χαμός», όλοι, ακόμη και η ηλικιωμένη χτυπούσε παλαμάκια στους ήχους της κρητικής μουσικής.

Πηγή: Flash News