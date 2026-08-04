Σε εξέλιξη βρίσκεται εισαγγελική έρευνα από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων, μετά από καταγγελία που αναφέρει ότι άγνωστοι σκότωσαν και έψησαν έναν κρητικό αίγαγρο (Κρι-Κρι) εντός του Εθνικού Δρυμού στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα πριν από περίπου είκοσι ημέρες, με την Εισαγγελία Χανίων να παρέμβει άμεσα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση της περιοχής, ενημερώθηκε σχετικά και αναμένει τα επίσημα αποτελέσματα των ερευνών.

Η θήρευση του Κρι-Κρι αποτελεί σοβαρό αδίκημα, καθώς το είδος προστατεύεται αυστηρά από τη νομοθεσία, η οποία προβλέπει διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, καθώς και ποινικές κυρώσεις που περιλαμβάνουν ποινές φυλάκισης.

Πηγή: thestival