Ένα πεντάχρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου στην Κρήτη, ενώ λίγο έλειψε να πνιγεί. Το συμβάν σημειώθηκε στη Χερσόνησο, όπου η οικογένειά του, με καταγωγή από την Ολλανδία, βρέθηκε για διακοπές.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το παιδί υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Διασωληνώθηκε άμεσα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου αυτή την ώρα, όπως αναφέρει ο διοικητής του ιδρύματος, κ. Κώστας Δανδουλάκης, υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδάκι, παραμένουν αδιευκρίνιστες.